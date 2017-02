Ligue 1 - Avant Marseille - Rennes : Un OM sans défense

"Le mercato aurait pu permettre d'équilibrer l'effectif." Même s'il se montre officiellement satisfait du recrutement opéré cet hiver, Rudi Garcia laisse poindre une légère déception à l'heure de faire le bilan des recrues arrivées à Marseille. Malgré les renforts de Patrice Evra et Grégory Sertic, l'entraîneur olympien espérait pouvoir diversifier davantage les postes au sein de sa défense. "On possède beaucoup de solutions en défense centrale, précise ainsi le coach de l'OM. On a même trop de défenseurs centraux avec un profil similaire." En creux, Garcia regrette de ne pas avoir pu céder certains éléments pour en recruter d'autres à des postes moins fournis.

Pour la venue de Rennes au Vélodrome, samedi, Garcia aurait bien aimé pouvoir s'appuyer sur une recrue hivernale pour compenser la suspension de son latéral droit Hiroki Sakaï. Joueur de champ le plus utilisé en championnat cette saison à l'OM (2033 minutes), le Japonais a montré beaucoup de sérieux et d'implication dans son travail depuis son arrivée en Provence. Mais c'est surtout ses qualités offensives qui ont donné satisfaction sur le flanc droit. Défensivement, Sakai éprouve davantage de difficultés. Et globalement, l'OM prend l'eau de tous les côtés ces derniers temps. Cette année, l'OM a déjà concédé quatre défaites et encaissé douze buts. Seul Lorient a fait pire (treize buts pris en 2017).

Patrice Evra, lors de sa première titularisation avec l'OM contre Montpellier.Panoramic

Trop perméable sur les centres

Cette faiblesse à bien défendre sur les côtés, les adversaires de l'OM l'ont parfaitement analysé. Ils appuient là où ça fait mal. Près de 37% des buts encaissés par les coéquipiers de Sakaï sont la conséquence de centres concédés par l'équipe marseillaise. La propension à se projeter vers l'avant des latéraux mais aussi la lenteur des défenseurs centraux explique ces chiffres peu reluisants. Pour stopper l'hémorragie, Rudi Garcia doit trouver la bonne formule afin de colmater les brèches du navire olympien. Un renforcement du milieu de terrain est une des pistes envisagées par le technicien marseillais. A Nantes (défaite 3-2), c'est d'abord au milieu que l'OM a perdu la bataille au cours de la première demi-heure. Les entrées d'Anguissa et de Thauvin ont musclé cet entrejeu et permis à la défense de moins subir.

Pour la réception de Rennes, l'absence de Sakaï ne pourra être compensée par Rod Fanni, remplaçant naturel du Japonais au poste de latéral droit. Car le Martégal est également suspendu pour cette rencontre. S'il n'a que l'embarras du choix pour trouver sa charnière centrale (Doria, Rekik, Sertic, Rolando), Garcia va devoir se creuser un peu plus la tête pour son défenseur droit. "Tant que les absences ne se produisent pas sur une longue durée, elles sont toujours assez faciles à pallier, relativise le coach marseillais. C'est plus embêtant quand on est obligé de bricoler sur le long terme."

Rudi Garcia sur le banc du Vélodrome lors de Marseille - BordeauxPanoramic

Défaillance dans les duels

Outre ses problèmes d'effectif à régler pour la venue des Bretons au Vélodrome, l'entraîneur de l'OM ne cache que sa défense doit se montrer plus déterminée. Les analystes statistiques du club olympien ont remonté des chiffres assez alarmants concernant les duels perdus. Cette faiblesse se retrouve dans le type de buts concédés par les Marseillais. Plus de 30% des buts ont été encaissés dans les six mètres, seul Montpellier fait moins bien en Ligue 1. A titre de comparaison, le PSG - qui possède la meilleure défense du championnat - n'a encaissé aucun but dans cette zone de jeu...

Ce manque d'implication des défenseurs de l'OM dans les duels est encore plus marqué en début et en fin de rencontre. Durant ces périodes cruciales, Marseille encaisse beaucoup de buts. Le premier et le dernier quarts d'heure de jeu représentent respectivement 19% et 23% des buts pris par les coéquipiers de Yohann Pelé. L'OM laisse échapper beaucoup de points en fin de rencontre. Une mauvaise habitude à changer rapidement si le club marseillais veut continuer de jouer des coudes pour accéder au top 5.

Car en 2017, l'OM ne pointe qu'à la 15e place du championnat avec un total de six points au compteur. Un bilan loin des attentes du staff qui attend une vraie réaction du groupe contre Rennes. Se rassurer défensivement est impératif avant de recevoir le PSG en championnat la semaine prochaine puis Monaco en Coupe de France. L'OM aura alors fort à faire face aux deux meilleures attaques de l'hexagone...