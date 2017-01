LIGUE 1 - Avant Nantes - PSG : Amine Harit, étoile brillante et filante ?

L'acné n'a pas encore totalement quitté son visage juvénile, mais à 19 ans, Amine Harit, passé en sept mois d'inconnu à étoile montante du FC Nantes, suscite aujourd'hui bien des convoitises.

Cantonné le plus souvent aux U19, la saison dernière, malgré quelques apparitions avec la réserve en CFA, sa carrière va connaître une accélération digne de celles qu'il place sur le terrain pour effacer ses adversaires, grâce au succès tricolore à l'Euro des moins de 19 ans l'été dernier. Aux côtés de Kylian Mbappé (Monaco), Ludovic Blas (Guingamp), Lucas Tousart (Lyon) et Jean-Kevin Augustin (PSG), son pote du XIXe arrondissement de Paris où ils ont grandi, il brille en offrant notamment à ce dernier le premier but de la finale, contre l'Italie (4-0).

Duels gagnés, dribbles... des stats ahurissantes

De retour à Nantes, l'entraîneur René Girard, ancien sélectionneur Espoirs, apprécie sa capacité à "trouver les espaces et jouer entre les lignes" et le lance d'emblée dans le grand bain. Denrée rare à Nantes et même en Ligue 1, avec son profil de joueur de percussion, rapide balle au pied, qui n'a pas peur de jouer les un-contre-un, il devient vite indispensable, puisqu'il a, après vingt journées, le 3e temps de jeu du club, avec 19 apparitions en championnat dont 17 titularisations.

Une charge insensée pour un jeune qui débute, mais les Canaris, même passés sous les ordres de Sergio Conceiçao, ne peuvent se passer de sa créativité. Il affiche déjà des statistiques individuelles étourdissantes : 1er en Ligue 1 au nombre de duels au sol remportés (158) et au nombre de fautes subies (66), 2e au nombre de dribbles réussis (64)...

Amine Harit (Nantes) face à Simon Falette (Metz).AFP

Mais ces lignes flatteuses cachent mal sa difficulté à dépasser sa condition de soliste pour être vraiment décisif. Il n'a ainsi délivré aucune passe décisive, même si la maladresse légendaire des Nantais devant le but est une circonstance atténuante. Et s'il a tout récemment marqué son premier but en championnat à Angers (2-0), pour la 18e journée, il a aussi le plus faible taux de tirs cadrés (14,3%) parmi les joueurs ayant tenté au moins 24 fois leur chance, loin derrière le deuxième plus maladroit, le Bordelais Diego Rolan (24%).

"Marquer tous les week-ends"

Des lacunes que Conceiçao attribue surtout à de petits manques de concentration. "Il a parfois un peu la tête dans les nuages", a-t-il expliqué. Aussi impitoyable avec son surdoué qu'avec le reste de l'équipe, il lui impose un travail de replacement défensif important. "A la base, je suis quelqu'un qui n'aime pas beaucoup défendre, tout le monde le sait. Néanmoins, le fait de défendre et de pouvoir attaquer derrière, j'ai l'impression que ça me donne plus de peps. Si c'est ce qu'il me faut pour marquer tous les week-ends", a récemment expliqué le principal intéressé.

Ses performances n'ont en tout cas pas mis longtemps à réveiller des appétits extérieurs voraces. On évoque une offre de 8 millions d'euros du Bayern Munich pour s'attacher ses services, ainsi que l'intérêt du Paris SG et de Lyon, alors que Nantes vient de prolonger son contrat jusqu'en 2020. "Je suis au FC Nantes depuis que j'ai 15 ans. Je dois tout à ce club. Je suis bien ici et j'espère y rester le plus longtemps possible", avait-il assuré en début de saison. On verra si ce serment de fidélité résiste à l'été.