Ligue 1 - Avant OL-OM : Depay et Sanson, le frisson des grandes premières

Excitation maximale. Et rêves fous permis. Au moins encore pendant quelques heures. C’est toujours un moment particulier pour les supporters d’un club de découvrir ses nouvelles recrues. Et ce dimanche, sur les coups de 21h, les pulsations cardiaques des supporters de l’OL et de l’OM devraient connaître une accélération soudaine. Car avec Memphis Depay et Morgan Sanson, ce sont deux arrivées comme n’en avaient plus connues les deux clubs depuis bien longtemps. Zoom sur deux joueurs dont les premières devraient être plus scrutées que jamais.

Depay, la nouvelle star lyonnaise

Sa trajectoire et son transfert : Attention, pépite. Ou tout du moins ancienne pépite. À 22 ans, Memphis Depay représente encore l’avenir mais présente déjà un CV alléchant. Après un démarrage de carrière éclair du côté du PSV où il terminera meilleur buteur d'Eredivisie en 2014/2015 avec 22 réalisations malgré sa position d’ailier, le Néerlandais démarre également sa carrière internationale tambour battant en devenant le plus jeune buteur des Oranje (20 ans) lors de la Coupe du monde 2014 qui le verra exploser aux yeux du monde entier.

Depay lors de sa présentation à LyonAFP

Sa disponibilité pour le match : S’il n’a pas joué depuis quelque temps, le jeune joueur s’est cependant entretenu physiquement avec un préparateur physique personnel. Dès lors, plus qu’une remise en forme, c’est de rythme dont risque de manquer Depay comme il l’a lui-même expliqué lors de sa présentation. Qualifié in extremis pour ce match capital, le Néerlandais devrait être remplaçant mais pourrait bien connaître sa première ovation au Parc OL dimanche.

Ce qu’il doit apporter à son nouveau club : Sa puissance, ses dribbles, sa lourde frappe… Autrement dit, tout ce qui avait fait de lui l’un des plus grands espoirs mondiaux. Destiné à prendre le couloir gauche de l’attaque rhodanienne, Depay sera une arme de plus pour Bruno Genesio. Et, en confiance, le Néerlandais est bel et bien un joueur à même à faire gagner son équipe sur un coup de génie.

Vidéo - Transferts - Depay : "Montrer à tout le monde de quoi je suis capable" 00:45

Sanson, le gros coup marseillais

Sa trajectoire et son transfert : Certes, le nom de Morgan Sanson est moins clinquant que celui de Dimitri Payet, annoncé avec insistance du côté de l’OM. Il n’empêche, l’ancien Montpelliérain s’apparente à une très bonne pioche pour le club marseillais. L’ancien international espoir n’a que 22 ans mais facture déjà près de 100 matches de Ligue 1. Milieu box-to-box par excellence, son transfert dans un plus grand club français arrive presque tard tant son talent méritait mieux que Montpellier. Mais une grave blessure aux adducteurs a freiné sa progression. Elle devrait vite reprendre avec son nouveau club.

Vidéo - Sanson : "Ne pas m'arrêter à ce recrutement" 01:19

Sa disponibilité pour le match : Morgan Sanson est en forme, c’est une certitude. Titulaire lors des vingt matches de Montpellier dans l’élite, le Français devrait débuter sous ses nouvelles couleurs dans la peau d’un titulaire puisque William Vainqueur est suspendu. Et son apport au milieu pourrait être immédiat.

Ce qu’il doit apporter à son nouveau club : Ce fameux liant entre l’attaque et la défense marseillaise. Joueur de transition par excellence, Sanson sait tout faire. Récupérer, orienter, faire la dernière passe ou se projeter histoire de finir les actions. Dans un milieu de terrain moribond où seul le jeune Maxime Lopez apporte de la vivacité, les qualités de Sanson devraient permettre à l’OM de récupérer une certaine maîtrise au milieu. Pour affronter l’OL, c’est toujours précieux.