Ligue 1 - Bijou, come-back réussi et record de Cavani : les tops et flops de samedi

Tops

Un doublé et un record pour Cavani

Un but pour conclure une superbe action collective et un coup-franc magnifique pour tromper Maxime Dupé. Face à Nantes, Edinson Cavani a trouvé la cible sur ses deux tirs cadrés du match. Ce doublé a offert au PSG une précieuse victoire (2-0). D'un point de vue personnel, l'Uruguayen a inscrit ses 19e et 20e réalisations de la saison en L1. Alors qu'il reste encore 17 journées à jouer, l'attaquant a déjà battu son record de buts en Ligue 1 sur un exercice. L'an passé, il s'était arrêté à 19 buts en 32 matches de championnat joués.

Diabaté, un retour en fanfare

"Pour vous dire la vérité, la France me manquait". Interrogé au micro de BeIN Sport à la fin de la rencontre, Cheick Diabaté était tout sourire et savourait son retour sur les pelouses de Ligue 1 après une pige à Osmanlispor. Avec deux buts, le Malien a soigné son premier match sous le maillot de Metz. Titularisé d'entrée de jeu, l'ancien Girondin a d'abord imposé sa tête avant de marquer en deux temps sur corner. Les Messins doivent déjà se frotter les mains : avec ce succès contre Montpellier, ils redécollent enfin et s'offrent un peu de répit après une mauvaise série de résultats.

Le bijou de Gourcuff

Soyons clair, Yoann Gourcuff n’est pas encore redevenu le joueur magnifique qu’il était lors de son passage bordelais. Il n’empêche, son but inscrit face à Guingamp a rappelé de quelles fulgurances il était capable. Parti aux 25 mètres, le meneur de jeu français s’est débarrassé de son adversaire direct d’un joli passement de jambes avant d’expédier une grosse frappe du gauche dans la lucarne de Johnsson. Un but aussi joli que décisif, comme à la belle époque.

Yoann GourcuffAFP

Flops

La mentalité rennaise

Il aura fallu attendre que Rennes soit au dos du mur pour voir la formation bretonne se réveiller. Auteurs d’une première période indigne de leur statut, les hommes de Christian Gourcuff ont finalement réalisé une belle prestation à dix contre onze, après avoir été bougés dans les vestiaires. Il n’empêche, si Rennes veut espérer quelque chose en fin de saison, il faudra apprendre à ne pas être uniquement dans la réaction.

Le manque de réalisme de Dijon et Guingamp

Oui, rien de très original. Il n’empêche, si Dijon et Guingamp ne sont pas repartis avec les trois points samedi, ils ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes et leurs carences offensives. Avec 19 tirs tentés, Dijon a dominé Lille mais n’a pas su conclure au moment opportun. Même constat pour Guingamp où le seul but de Diallo ne masquera pas les quinze tentatives (4 cadrés seulement !) ratés de ses coéquipiers…

La série noire toulousaine

Journée après journée, Toulouse continue de descendre au classement. Quatrièmes après 10 matches joués, les hommes de Pascal Dupraz pointent ce samedi soir à la 10e position et pourraient même être doublés par Nancy qui compte un match en moins. Les deux seules victoires depuis la fin du mois d'octobre, face à Montpellier (1-0) et Toulouse (3-2), n'ont pas réussi à endiguer cette chute. Le nouveau revers face à Bordeaux (1-0) vient confirmer cette passe compliquée pour le TFC. Combinés aux éliminations en Coupe de France et Coupe de la Ligue, les derniers résultats de Toulouse sont implacables : quatre défaites et deux nuls.

Lucile ALARD et Cyril MORIN