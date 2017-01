Ligue 1 : Bordeaux sans Rolan ni Pallois à Nancy

Pallois a été victime d'une semelle sur le coup de pied contre le Paris SG mardi en Coupe de la Ligue.

Rolan, auteur du seul but bordelais lors de cette rencontre, ne figure pas non plus dans la liste de 19 joueurs retenus par l'entraîneur Jocelyn Gourvennec, sans précision du club quant à la raison de son absence. Il est remplacé numériquement par Gaëtan Laborde, de retour de suspension.

A noter que le milieu offensif Adam Ounas, sanctionné financièrement et sportivement - il a été privé du match contre le PSG - pour avoir séché une séance d'entraînement destinée aux remplaçants juste après la match contre Toulouse, revient lui aussi dans le groupe.

Par ailleurs, le gardien Cédric Carrasso, qui sera titulaire contre Dijon mardi en 16e de finale de la Coupe, a été exempté de déplacement en Lorraine. C'est Paul Bernardoni qui suppléera Jérôme Prior sur le banc.