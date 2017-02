Ligue 1 - Bousculé par Dijon, le PSG s'en sort en fin de match et s'installe à la deuxième place

Paris a souffert mais Paris s'est bel et bien offert la place de dauphin de la Ligue 1. Les joueurs d'Unai Emery, vainqueurs difficiles à Dijon (1-3), ont profité de la défaite niçoise cette après-midi à Monaco pour chiper aux Azuréens la 2e place du championnat, grâce à une meilleure différence de buts. Mais que ce fut compliqué pour le PSG, longtemps gêné par le pressing dijonnais et incapable de mettre l'intensité nécessaire. Il a fallu les entrées en jeu de Ben Arfa et Gonçalo Guedes pour voir Paris construire ce succès si important dans la course au titre.

Plus d'infos à venir...