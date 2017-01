Ligue 1 - But à la Messi, misogynie et Benzia : les tops et les flops de samedi

Les tops

Saint-Maximin, maxi talent

Le parcours d'Allan Saint-Maximin est tortueux. Des promesses à Saint-Etienne, des espoirs déchus à Hanovre. Mais le gamin a du talent plein les pattes, c'est indiscutable. Ce samedi risque de marquer un tournant dans sa jeune carrière. Le Bastiais a inscrit un but lumineux face à Caen (1-1). Parti de sa moitié de terrain, il a enchainé grand pont, accélération, crochets, feinte de frappe et tir décroisé. Un but que n'aurait pas renié Lionel Messi. Inoubliable.

Malcom, la magie a parlé

Ce fut l’éclaircie d’un match bien terne. Entré en jeu à la place de Jérémy Menez, Malcom n’a pas tardé à s’illustrer. Son coup franc magnifique, à la trajectoire juninhesque, est venu tutoyer la barre de Chernik pour finalement atterrir en pleine lucarne. Un bijou aussi décisif que magique. On en redemande.

Benzia, un retour aux sources qui fait mouche

La saison de Yassine Benzia ressemblait jusqu'ici à un long chemin de croix. Aucun but en treize apparitions. Il a fallu qu'il retourne là où tout a commencé, à Lyon, son club formateur, pour sortir la tête de l'eau et s'offrir un doublé. Une frappe détourné et un penalty : peu importe la manière, il a offert à Lille un succès en forme de bol d'air (1-2). Le Parc OL l'a accueilli avec des sifflets nourris et il ne s'est pas privé pour célébrer ses buts, agaçant ses anciens équipiers. Mais il y avait dans ses célébrations une bonne dose de soulagement. Et pour cause, sa saison est enfin lancée.

Les flops

Le public lyonnais

On a connu les supporters lyonnais bien plus inspirés. En réalisant deux banderoles polémiques brandies lors de Lyon-Lille ce samedi, les Gones ont mis le feu aux réseaux sociaux. Sur la première, le pictogramme d'une femme était accompagné de la mention "cuisine". Sur l’autre, un homme et la mention stade. Une misogynie douteuse qui s’est accompagné d’un jet de projectiles en direction d’Enyeama en fin de match. Pas franchement intelligent.

Rennes, la grande interrogation

Mais que faut-il penser du Stade Rennais ? Saison après saison, coach après coach, l'énigme s'épaissit. Chaque année doit être celle du réveil mais les Bretons viennent d'enchainer leur sixième match sans victoire en Ligue 1. Et ils peuvent s'estimer heureux d'avoir pris un point face à des Nantais beaucoup plus entreprenants et audacieux. Vernis, les Rouge et Noir ont étalé leurs grosses limites du moment et continuent de s'enfoncer dans leurs approximations.

Le csc de Cuffaut

C’est un grand moment de solitude que l’on ne souhaite à personne. En marquant contre son camp face à Bordeaux, le Nancéien Cuffaut a ouvert la voie à la défaite de son équipe. Si marquer dans ses propres buts est un accident possible pour tout défenseur, la manière laisse songeur ce samedi. Seul face aux cages, sans pression adverse immédiate, le numéro 14 a expédié sa tête au fond des filets de Chernik. Le dégagement en corner recherché était très loin…

Olivier Thual

Tout va toujours très vite lors d’un match. Mais tout a été un peu trop vite pour Olivier Thual ce samedi lors de Lorient-Dijon (2-3). L’arbitre de la rencontre a d’abord sifflé un penalty pour les Merlus après une faute de Lang sur Waris, mais en dehors de la surface. Puis, sur un centre de Cabot, il a de nouveau sifflé pour une main peu évidente de Lotiès. Malgré les deux penalties lorientais, c’est Dijon qui a pris les trois points. Heureusement pour monsieur Thual qui aurait pu vivre un après-match compliqué.

