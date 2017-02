Ligue 1 - Caen s'impose à Saint-Etienne (0-1) et s'éloigne un peu plus de la zone rouge

Les Verts ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ou, au moins, à leurs attaquants. Malgré une nette domination dans le jeu à Geoffroy-Guichard ce dimanche, c'est bien le Stade Malherbe de Caen qui quitte le Forez avec les trois points. Ultra-réalistes, les hommes de Patrice Garande doivent leur salut à Ronny Rodelin, auteur du seul but de la rencontre, d'une belle tête plongeante (0-1, 33e).

Au classement, Caen remonte à la 14e place avec 31 points, soit 4 de plus que Dijon, virtuellement barragiste. Pour Sainté, en revanche, c'est une douche froide après l'élimination en Ligue Europa face à Manchester. Les hommes de Christophe Galtier enchaînent une deuxième défaite et peuvent chuter à la 7e place en cas de résultat positif de l'OM face au PSG en soirée.

C'est Ronny Rodelin qui a donné un avantage décisif à son équipe à la 32e minute à la conclusion d'une contre-attaque. L'attaquant a repris victorieusement d'une tête plongeante décroisée un centre délivré de l'aile gauche par Vincent Bessat. Du coup, Caen se relance dans la course au maintien en obtenant un second succès consécutif et se classe à la 14e place (31 points) avec quatre longueurs d'avance sur Dijon, barragiste (18e) et huit de mieux que le premier relégable, Bastia (19e).

Pour synthétiser, les Stéphanois ont une nouvelle fois manqué de fluidité et de cohésion dans leur jeu offensif, notamment en première période, et ont fait preuve d'inefficacité. A la mi-temps, les changements opérés par l'entraîneur Christophe Galtier, qui a fait passer son équipe à un dispositif défensif à trois joueurs, n'ont rien changé. Caen aurait même pu aggraver la marque par Jonathan Delaplace dont le centre-tir heurtait la barre transversale (49e) ou encore sur deux actions de Yann Karamoh (85e, 87e). Le réveil de Saint-Etienne a été trop tardif avec de rares occasions de Robert Beric (63e) ou encore Vincent Pajot (76e). Et la défense normande et son gardien Rémy Vercoutre ont su rester solides jusqu'au bout.