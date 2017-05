Ligue 1 : Christophe Galtier quittera bien Saint-Etienne à la fin de la saison

Une page se tourne à l'ASSE. Révélée il y a huit jours par l'Equipe, la décision a été confirmée ce mardi par les principaux intéressés : Galtier quittera les Verts en fin de saison. Une décision prise "en plein accord avec Bernard Caïazzo et Roland Romeyer", dixit le communiqué des Verts.

Débarqué dans le Forez fin 2008 en qualité d'adjoint d'Alain Perrin, Christophe Galtier était devenu un an plus tard numéro un. "Diriger l’ASSE pendant plus de sept ans a été un honneur et une fierté, a réagi Galtier sur le site des Verts. Je remercie l’ASSE de m’avoir permis de grandir en tant qu’entraîneur. Je me suis reconnu dans les valeurs du club et de ses supporters. Je remercie Bernard Caïazzo et Roland Romeyer de m’avoir fait confiance. Je remercie bien sûr tous les joueurs et les membres de mon staff sans lesquels cette merveilleuse aventure n’aurait pas été possible. Je remercie aussi tous les supporters pour leur soutien et pour avoir encouragé l’équipe à repousser ses limites."

Le successeur de Galtier pas encore identifié

A sa tête, l'ASSE aura connu une progression constante, jusqu'à s'installer régulièrement dans le Top 5 du championnat de France et à obtenir quatre qualifications consécutives en Ligue Europa. Christophe Galtier restera aussi pour toujours l'entraîneur qui a mis fin à 32 ans de disette stéphanoise en remportant la Coupe de la Ligue 2013. Selon l'Equipe, Galtier ne cherche pas de club pour la saison prochaine et devrait s'accorder une période sabbatique afin de se faire opérer de la hanche.

L'ASSE n'a pas encore annoncé le nom de son successeur mais a réaffirmé "sa volonté de poursuivre avec ambition son développement. La nomination d’un nouvel entraîneur sera accompagnée du renforcement de la cellule de recrutement et du déploiement d’un nouveau dispositif de formation", peut-on lire dans le communiqué du club stéphanois, qui n'a pas manqué de "saluer le remarquable travail accompli par Christophe Galtier".