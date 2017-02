Ligue 1 : Entre Aurier et Meunier, le débat est plus ouvert que jamais

C'est une question qui devrait légitimement se poser dans l'esprit d'Unai Emery. Celle de son titulaire au poste d'arrière droit. Si Serge Aurier bénéficiait clairement de ce statut en début de saison, et Thomas Meunier de celui de doublure de l'Ivoirien, la situation est moins nette aujourd'hui. L'ancien Toulousain ne s'est pas forcément rendu incontournable à travers ses performances cette saison. Et les prestations du Belge laissent à penser qu'il vaut mieux qu'un réserviste. A une semaine du rendez-vous face au Barça, il est loin d'être évident de savoir qui va débuter au poste d'arrière droit face aux Catalans, dans l'hypothèse où les deux hommes seront disponibles.

Meunier ne l'était pas pour les victoires face à Rennes (0-4) et Dijon (1-3). Il ne le sera pas non plus mardi soir face à Lille. Mais le Belge a repris l'entraînement et Emery aurait des raisons de l'aligner mardi prochain face au Barça. Pour le dernier match sans Aurier, alors à la CAN, dans le groupe parisien, il avait offert son meilleur visage au public du Parc des Princes. Et pas dans n'importe quel contexte. C'était il y a dix jours dans le choc face à Monaco (1-1). Si ses partenaires n'avaient pas tous été au niveau espéré, lui avait su répondre présent. En attaque, il avait fait de vraies différences pour placer des centres intéressants. Et en défense, où il n'est pas toujours d'une sérénité à toute épreuve, il avait su se montrer solide face à Thomas Lemar et Benjamin Mendy. Des clients.

Thomas Meunier domine Thomas Lemar lors de PSG-MonacoPanoramic

A l'inverse, Aurier reste sur une performance plutôt inquiétante. Si le PSG s'est imposé à Dijon, c'était dans la fébrilité. A l'image de la prestation de son défenseur ivoirien, auteur notamment de quelques pertes de balle qui ont mis Paris en danger. Il n'a pas eu non plus un impact offensif suffisant sur son côté droit en Bourgogne. A l'arrivée, Aurier n'a pas donné l'impression d'être un maillon fort pour Paris. Le contraste avec l'impression laissée par Meunier une semaine plus tôt face à Monaco est saisissant.

Ce contraste est assez symbolique. Car l'avance que pouvait avoir Aurier sur son concurrent pour le poste d'arrière droit à l'entame de la saison a fondu au fil des matches. Elle est même quasiment inexistante aujourd'hui. Sur leurs performances cette saison, l'écart est très mince entre deux joueurs pour lesquels Emery a surtout prôné l'alternance depuis l'été dernier. Cela se traduit assez bien dans leurs statistiques, quasiment identiques dans presque tous les domaines. Même si la moyenne de points pris par match par Paris en L1 est assez nettement supérieure avec Meunier.

Stats en L1 Serge Aurier Thomas Meunier Matches 12 14 Minutes 1036 1029 Buts 0 1 Passes décisives 3 2 Passes/match 61.3 56.6 % passes réussies 77.3 77.2 Duels gagnés/match 3.1 2.6 Moyenne de points du PSG avec... 1.7 2.4

Pour Emery, c'est difficile de trancher. Mais l'entraîneur parisien va fatalement être amené à le faire. S'il a partagé le temps de jeu entre Aurier et Meunier jusqu'ici, l'Espagnol est désormais confronté à une autre situation. Car le PSG entre dans les semaines décisives de sa saison. Et l'opposition sera de plus en plus relevée, à l'image du choc qui attend les Parisiens en Ligue des champions face au Barça. La question n'est pas tellement de savoir qui de l'Ivoirien ou du Belge jouera le plus jusqu'à la fin de saison. Ils seront de toute façon sollicités tous les deux au sein d'un club encore engagé dans quatre compétitions. La question est surtout de savoir qui sera son titulaire pour les grands rendez-vous.

Thomas Meunier avec Serge Aurier (PSG) - 2017AFP

Sur la forme du moment, la balance penche plutôt en faveur de Meunier. Mais la montée en puissance du Belge n'est pas le seul paramètre à prendre en compte. Si Aurier était considéré comme le titulaire indiscutable au poste en début de saison, ce n'était pas seulement parce qu'il avait un vécu plus important au PSG. C'était surtout parce qu'il est, et reste, intrinsèquement supérieur à Meunier sur le plan individuel. Le niveau qu'il affichait avant ce fameux dérapage sur Périscope l'an passé en faisait l'un des latéraux les plus prometteurs et performants en Europe. Si sa place est menacée aujourd'hui, c'est bien parce que l'Ivoirien n'a pas été capable de retrouver ce niveau jusqu'ici. Pas parce que Meunier a su profiter des opportunités qui s'offraient à lui.

La concurrence proposée par le Belge n'a pas tiré Aurier vers le haut. Et l'Ivoirien n'a plus beaucoup d'opportunités pour prouver à Emery qu'il reste le numéro un au poste de latéral droit au PSG. La réception de Lille en est une. Meunier forfait, c'est le moment ou jamais pour l'ancien Toulousain de briller à une semaine des retrouvailles avec Messi, Neymar et compagnie. Quitte à créer un problème de riche à son entraîneur et le mettre face à un dilemme au moment de choisir son arrière droit pour affronter Barcelone. Le technicien espagnol ne s'en plaindrait certainement pas.

Selon vous, qui doit débuter au poste de latéral droit face au Barça ?

Vincent BREGEVIN et Glenn CEILLIER