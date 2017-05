Ligue 1 - FC Nantes : Conceiçao veut "consolider" avant de viser l'Europe

"C'est bien d'avoir de l'ambition. On veut faire plus, mais ce n'est pas facile. Faire une équipe pour aller dans les six premières places, ça ne se fait pas d'un jour à l'autre", a déclaré le technicien portugais de 42 ans, en conférence de presse. "L'année prochaine il faut rester dans le top 10 (et) consolider ce qu'on a fait de bien cette année (...) Tout ce qu'on prendra en plus, ce sera bien", a-t-il ajouté, sans s'interdire d'aller voir plus haut dès l'an prochain.

"On a vu des clubs moins historiques (que Nantes) qui ont gagné le championnat ces dernières années. L'entraîneur précédent (René Girard), il a été champion avec Montpellier. On commence la saison avec cet objectif, après on va essayer de gagner tous les matches. Mais mettre le palier trop haut au début, ce n'est pas bon", a-t-il expliqué.

" C'est vrai que j'ai eu des contacts "

Arrivé cet hiver, alors que Nantes était au fond du trou, Conceiçao a réalisé un parcours remarquable en 5 mois, le 4e de Ligue 1 sur cette période, derrière les intouchables Monaco, Paris et Nice. Des performances qui ont suscité des convoitises ces dernières semaines, a-t-il reconnu.

"Personne ne m'a contacté directement. Au niveau indirect, c'est vrai que j'ai eu des contacts avec deux ou trois clubs" dont un en Italie, mais qui n'était pas la Lazio Rome, a-t-il détaillé. Mais après plusieurs expériences courtes au Portugal, il a donné la priorité à une stabilisation à Nantes.

Peu de joueurs visés, mais des bons

"Je suis bien ici (...) On a une base vraiment intéressante", a-t-il commenté au sujet de son groupe, pour lequel il n'a demandé que quelques retouches cet été au président Waldemar Kita.

"Je lui ai dit qu'on n'avait pas besoin de changer beaucoup. Je lui ai dit +on a besoin de cinq-six joueurs+, il m'a dit peut-être plus. D'habitude c'est le contraire, c'est l'entraîneur qui demande plus de joueurs", a-t-il plaisanté. "J'ai 3-4 joueurs en tête", a-t-il poursuivi, expliquant préférer "un peu moins mais des joueurs qui vont faire la différence".