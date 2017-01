Ligue 1 - Hantz, Sanson, Ikoné : Nicollin fait le point avec sa verve habituelle

Éliminé de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France, Montpellier pointe à la 12e place du classement en Ligue 1. Une situation qui ne fait guère plaisir à son historique président Loulou Nicollin, qui n'a pas manqué de critiquer publiquement, et à plusieurs reprises, son entraîneur Frédéric Hantz.

La situation s'est surtout envenimée le 9 janvier dernier, au lendemain de l'humiliation en Coupe de France face à l'OL (5-0). "Je me pose des questions sur le coaching de l’équipe, on est capable de faire des bons matches et après de tout laisser tomber. Je commence à en avoir plein le cul. On n’a pas les moyens de le licencier, mais c’est à lui de faire son boulot" lâchait ainsi, sans filtre, Nicollin sur les ondes de France Bleu Hérault.

Aucun accord avec Hantz

Un coup de gueule aux allures de "rupture" pour Hantz, qui n'a pas manqué de faire part de sa déception le vendredi suivant en point presse. Hier, les deux hommes ont donc décidé de se rencontrer pour faire le point. Et selon l'Equipe, ils ont convenu de mettre fin à leur collaboration en fin de saison, histoire de terminer l'exercice 2016-2017 du mieux possible en championnat. Une information démentie par le président héraultais aujourd'hui, dans un entretien accordé au Midi-Libre : "Un accord, quel accord ? On continue comme ça et si on va en Ligue 2, eh bien il viendra avec nous. Après, s'il veut partir, il peut..."

Loulou Nicollin a également dévoilé le contenu de son entrevue avec son coach, responsable selon lui de cette situation délétère : "Je lui ait dit que j'avais fait une grosse connerie. Je n'aurais pas du tenir certains propos, mais je lui ait dit que les gens me connaissaient, que j'étais comme ça. Que j'oubliais vite. Du coup, je m'attendais à ce qu'on passe à autre chose. Mais quelle ne fut pas ma surprise lorsque Monsieur Hantz m'a dit que pour lui l'histoire de La Paillade s'est arrêtée un 9 janvier, que la situation risquait de se dégrader encore et que ceci et que cela... J'étais sidéré, je n'en croyais pas mes oreilles. Si j'avais eu vingt ans de moins, je me serais battu..." Ambiance.





Le départ de Sanson en bonne voie, Ikoné arrive en prêt

Frédéric Hantz et Louis Nicollin en 2016 - Montpellier.Panoramic

Concernant le mercato, Louis Nicollin a confirmé le transfert imminent de son milieu de terrain Morgan Sanson à l'OM : "C'est en bonne voie. (...) Financièrement, on va bien finir par s'entendre avec Marseille. J'en veux 15 millions mais si Laurent, mon fils, fait affaire, et bien, il partira."



Le MHSC compterait en effet sur cette somme pour boucler plusieurs arrivées : "Cela nous permettra de recruter quatre nouveaux joueurs en plus du petit de Laval (Mukiele) qui est arrivé, a lâché Louis Nicollin. Ce sera un défenseur, deux milieux et un attaquant qui sera bien Ikoné." Le jeune ailier gauche du PSG va être prêté six mois sans option d'achat.