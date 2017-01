Ligue 1 - L'OGC Nice piétine à domicile face à Metz (0-0) et ouvre la porte à Monaco

Équitable. La rencontre entre Nice et Metz s'est terminée sur un 0-0 on ne peut plus logique. Bien en place et très inspiré, le FC Metz a fait douter le leader sur sa pelouse. Nice, amoindri par plusieurs absences de marque a semblé moins cohérent, voir perdu par moments et n'a pu faire la différence dans ses temps forts. Maladroit offensivement, Metz n'a pas pu en profiter pour ramener les trois points cependant.

