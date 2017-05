Ligue 1 : L'OM prend le meilleur sur Nice (2-1) grâce à Gomis et Evra

Patrice Evra est décidément un drôle de bonhomme. En difficulté depuis son arrivée à Marseille, en souffrance face aux raids de Ricardo Perreira en première période face à Nice, "Tonton Pat" a offert ce dimanche une victoire qui vaut cher à l'OM face aux Aiglons (2-1) d'une improbable tête plongeante. Le latéral a su être là où on ne l'attendait pas et voilà l'OM au 5e rang de la L1 devant Bordeaux. Deux équipes qui s'affronteront la semaine prochaine. La Ligue Europa se rapproche pour les Phocéens.

La troisième défaite de la saison est, en revanche, celle de trop pour Nice et elle scelle sa troisième place. Si le PSG est à 6 points à deux journées de la fin, la différence de buts est trop favorable à Paris (+51 contre +29) pour ne pas figer le classement azuréen. Cette affiche fut digne d'un duel d'Européens. De l'engagement, du rythme, des intentions et des courses incessantes : la première heure de jeu fut un délice absolu.

Cardinale monstrueux... jusqu'au but de Gomis

Si le but de Patrice Evra a clairement mis un coup derrière la tête des Niçois (66e), les hommes de Lucien Favre ont longtemps fait souffrir leur adversaire. Mais l'OM les a regardés dans le blanc des yeux. Malgré la blessure dès la 17e minute de Florian Thauvin. Sans son détonateur mais pas sans idée, les emballants Olympiens s'en sont remis à leur engagement sans faille ce dimanche. C'est d'abord Cardinale qui a retardé l'ouverture du score marseillaise. Sur une parade immense à bout portant face à Sanson (15e) puis en boxant devant Gomis (18e).

Mais le football est souvent cruel. Et le portier niçois, auteur d'une sortie hasardeuse, n'est pas exempt de tout reproche sur le but de Gomis (21e). Nice a d'abord buté sur les poteaux (Ricardo Pereira, 3e, et Dalbert, 14e), le drapeau du juge de touche (but refusé justement à Baysse, 24e) ou Pelé (sur une frappe de Pereira, 33e). Chaque coup franc fut un danger dans le camp de l'OM et c'est sur l'un d'eux que Balotelli à marquer dans le but vide (1-1, 50e). Après cette égalisation, Nice a baissé la garde et laissé le monopole du jeu à l'OM. Marseille a avancé, Evra a surgi et Nice l'a payé. Cette victoire lui offre une promotion au classement et agit comme une promesse. Vivement la saison prochaine !