Ligue 1 - L'OM s'impose face à Guingamp (2-0), Payet marque son premier but cette saison

Une revanche. Voilà ce que devait l’OM à son public. Après la défaite frustrante à Metz (1-0), qui avait mis fin à la belle série olympienne, les joueurs de Rudi Garcia n’avaient d’autre choix que de gagner, sous peine de voir l’objectif du top 5 s’éloigner. Mission accomplie avec une victoire probante face à Guingamp (2-0) au Vélodrome.

Sanson décisif, Gomis à l'affût

Avec la première titularisation de Dimitri Payet, le peuple marseillais voulait croire aux signes et à un but de son chouchou. Et l’ancien joueur de West Ham s’est appliqué à vouloir faire plaisir à son public. A la 7e puis à la 24e, Payet a frappé deux fois aux buts de Johnsson, sans trouver le cadre la première fois et en trouvant le portier adverse sur la trajectoire de la seconde.

Mais ce que les supporters olympiens ont surtout vu, c’est un Sanson au four et au moulin, prometteur dans ses échanges avec ses coéquipiers, précieux dans son travail défensif mais surtout décisif. A la 26e minute, c’est lui qui alertait d’un centre parfait un Gomis en position de hors-jeu dans la surface pour l’ouverture du score. Sa sixième passe décisive de la saison, sa première sous le maillot de l’OM. Côté Guingamp, on regrettait cette erreur d’arbitrage et de ne pas avoir converti quelques situations intéressantes en véritables occasions. C’était le cas avec Salibur et un Coco qui se précipitait dès la 12e minute mais aussi avec Blas qui manquait sa volée juste avant la pause (40e).

Payet s'offre son premier but

La deuxième période redémarrait par un bon débordement de Thauvin puis un centre trop aérien pour Gomis. Et ensuite ? Plus grand-chose. Le Vélodrome a espéré sur un coup franc de Payet à l’entrée de la surface, ce n’était que partie remise, et Guingamp a poussé de manière désordonnée et peu précise.

A la 70e minute, Blas a bien fait parcourir un frisson dans Marseille en flirtant avec la lucarne de Pelé mais c’est Payet qui devait donner un avantage décisif aux siens sur un coup franc contré par le mur (76e). Son premier but en Ligue 1 depuis le 23 mai 2015, déjà au Vélodrome face à Bastia. Sorti dans la foulée et applaudi par tout le stade, le Réunionnais a pu apprécier la fin de match agréable des Marseillais qui ne marquaient pourtant plus. Il a pu aussi entendre les sifflets du Vélodrome accompagner le retour de Lassana Diarra sur les terrains. Peu importe, l’OM s’est racheté et recolle à la cinquième place tenue par Saint-Etienne. Cette fameuse cinquième place espérée par Rudi Garcia.