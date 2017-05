Ligue 1 - Lacazette atteint la barre des 100 et soigne ses adieux

La voilà la barre des cent buts en Ligue 1 ! Alexandre Lacazette, avec un doublé à son actif, a réussi son ultime tour de piste avec l'OL malgré le résultat nul entre Lyon et Nice (3-3), samedi au Parc OL en match de la 38e et dernière journée de championnat. Le buteur rhodanien qui avait débuté la saison par un triplé à Nancy (3-0) l'a conclue avec un doublé. Celui-ci lui permet de battre son record de buts en L1 (28) et d'atteindre la barre des 100 réalisations en championnat avant qu'il ne soit remplacé par Jordan Ferri à la 85e minute pour sortir sous une grande ovation du public. La rencontre n'avait pas d'enjeu : les deux clubs étaient assurés de terminer 3e pour l'OGCN et 4e pour l'OL.

Le joueur, âgé de 25 ans et formé à l'OL où il a débuté en professionnel en mai 2010, a officialisé son départ vendredi dans un entretien au quotidien l'Equipe. Mardi, le président Jean-Michel Aulas lui avait publiquement accordé un bon de sortie "pour son club de coeur", sous entendu celui de son choix. Il devrait s'engager avec l'Atletico Madrid sous réserve que l'entité madrilène se mette d'accord avec Lyon mais aussi que son interdiction de recrutement jusqu'en janvier 2018 soit levée en appel par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). La décision est attendue en fin de mois.

Nice est revenu trois fois

Alors que les deux équipes étaient à égalité, Alexandre Lacazette, qui restera le premier buteur du Parc OL, le 9 janvier 2015 contre Troyes (4-1), a redonné une première fois l'avantage à Lyon en marquant de près à la suite d'une prise de balle orientée à la réception d'une passe de Jérémy Morel (48e). Il a porté le score à 3-2 en marquant à bout portant après un bon service de Corentin Tolisso (78e). Cette saison, Alexandre Lacazette, a atteint un total de 37 buts en 45 rencontres disputées toutes compétitions confondues. Au final, il est, avec 129 buts le 4e buteur de l'histoire de l'OL derrière Fleury Di Nallo, Bernard Lacombe et Serge Chiesa, joueurs des années 1960 et 1970.

Auparavant, Memphis Depay avait ouvert la marque sur un tir dévié par Maxime Le Marchand (10e) et les Aiglons avaient assez rapidement égalisé par Anastasoios Donis. Celui-ci profitait d'une mauvaise sortie d'Anthony Lopes pour glisser le ballon à Vincent Koziello qui lui rendait après avoir fixé la défense lyonnaise afin qu'il marque (1-1, 15e). Donis a lui aussi réussi un doublé en égalisant une seconde fois à 2-2 après une passe de Dalbert (69e). Dans le temps additionnel, Nice égalisait une troisième fois par Jean-Michaël Seri qui transformait un penalty accordé pour une faute de Nicolas Nkoulou sur Bassem Srarfi (3-3, 90+4).