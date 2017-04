Ligue 1 - Le FC Nantes prolonge Sergio Conceição jusqu'en 2020

Sergio Conceição prolonge l'aventure au FC Nantes. Le pensionnaire de la Ligue 1 a officialisé la prolongation de contrat de son entraîneur jusqu'en 2020, samedi soir, quelques minutes après la victoire face au FC Lorient lors de la 35e journée de Ligue 1 (1-0). Le Portugais, qui avait paraphé un premier contrat de deux ans lors de son arrivée, a signé pour deux années de plus.

"Je me sens bien, on a tout ici pour bien faire. Je suis heureux et ravi de prolonger avec le FC Nantes", a précisé Conceição devant la presse. "Merci au Président et aux magnifiques supporters. On est ensemble et on va construire quelque chose ici."

Pas de départ au Standard de Liège

Officiellement sauvé, Nantes, 8e du classement, s'est lui complètement relancé sous les ordres du Portugais, débarqué en décembre dernier pour sauver une équipe complètement à la dérive et 19e de Ligue 1. Avec un bilan de 10 victoires en 18 rencontres (pour 5 matches nuls), l'ancien joueur du FC Porto a relancé tout un groupe, imprimé une véritable patte et gagné le respect.

Annoncé proche de son ancien club, le Standard de Liège, sa prolongation de contrat met de côté tout départ l'été prochain.