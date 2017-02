Ligue 1 : Le grand défi de l'OM ? Résister encore une fois à ce PSG, et plus si affinités

Le contexte

Ce n'est pas encore un match pour le titre. Mais il y aura quand même un enjeu européen dans cet OM-PSG. Et ça lui donne déjà une autre saveur par rapport à la saison passée, quand Paris se baladait seul en tête du championnat pendant que Marseille stagnait dans le ventre mou. Cette fois, l'impératif de succès ne concernera pas seulement le prestige d'une victoire sur l'ennemi juré. Pour le PSG, il s'agira aussi de répondre à Monaco et Nice dans la course au titre. Et pour l'OM, de rester au contact de Bordeaux, Saint-Etienne et l'OL dans la lutte pour la Ligue Europa.

L'Europe, c'est important. Mais Marseille, qui pourra compter sur ses recrues hivernales Dimitri Payet et Patrice Evran aura certainement une source de motivation encore plus forte. Devant leur public du Vélodrome, les Olympiens ont aussi l'occasion de rester invaincus face au PSG en championnat cette saison, après le nul décroché au match aller au Parc des Princes (0-0). Ce n'est jamais arrivé sous l'ère QSI. Et, pourquoi pas, battre les Parisiens pour la première fois depuis le 3-0 infligé au club de la capitale à l'automne 2011.

27 novembre 2011 : dernière défaite à ce jour du PSG face à l'OM.Imago

La tâche ne s'annonce pas simple cependant. Déjà parce que les Marseillais doivent toujours faire sans leur homme providentiel, Bafétimbi Gomis, indisponible sur blessure. Ils compteront sur Clinton Njie, titulaire en pointe et buteur la semaine passée face à Rennes (2-0), pour venir à bout d'une défense parisienne qui devrait enregistrer le retour en défense du capitaine Thiago Silva, absent depuis la victoire face à Lille le 7 février dernier (2-1).

Si cette tâche sera compliquée, c'est aussi parce que le PSG peut difficilement se permettre une deuxième journée consécutive sans victoire après le nul concédé au Parc des Princes face à Toulouse dimanche dernier (0-0), dans la foulée de sa prestation éblouissante contre le Barça en Ligue des champions (4-0). Deux points perdus face à une équipe très repliée, à l'image de la stratégie adoptée par Marseille lors d'un match aller insipide face aux Parisiens pour les débuts de Rudi Garcia sur le banc marseillais. Quel que soit le résultat, on espère un duel plus spectaculaire cette fois-ci.

Le joueur à suivre : Angel Di Maria

On l'a quitté sur un match éblouissant face au FC Barcelone (4-0) et un fabuleux doublé inscrit face aux Catalans. Angel Di Maria était absent face à Toulouse (0-0) et cela s'est senti tant l'attaque parisienne était sans idée face au TFC. L'Argentin est de retour dans le groupe d'Unai Emery et il aura l'occasion de confirmer son très net regain de forme en 2017 face à l'OM. Sur une pelouse du Vélodrome qu'il apprécie, puisque l'ancien Madrilène y avait inscrit le but de la victoire parisienne la saison passée (1-2).

Angel Di Maria et Zlatan Ibrahimovic lors de la victoire du PSG à Marseille en 2016Panoramic

Trois stats à avoir en tête

1 : Pour retrouver la trace d'une saison avec deux nuls en championnat entre le PSG et l'OM, il faut remonter à la saison 1991-92 (0-0 au Vélodrome le 9 août 1991 et 0-0 au Parc le 17 décembre 1991). Soit 25 ans.

0 : Aucun des 13 matches du PSG en déplacement cette saison ne s'est soldé sur un match nul. Il y a eu 9 victoires et 4 défaites parisiennes. Paris à l'extérieur, c'est tout ou rien.

1 : Marseille n'a perdu qu'un seul de ses 16 derniers matches de Ligue 1 disputés au Vélodrome. C'était face à Monaco le 15 janvier dernier (1-4). A noter aussi, les 12 "clean-sheets" marseillais sur cette série. L'OM à domicile, c'est solide.

Ils ont dit

Rudi Garcia (entraîneur de l'OM)

" Il faut avoir l'humilité de savoir que le PSG est plus fort que nous, on ne joue pas le même championnat. Mais sur un match on doit être capable de bousculer la hiérarchie. "

Vidéo - Garcia : ''Le PSG ne joue pas le même championnat'' 01:19

Unai Emery (entraîneur du PSG)

" L'OM s'est beaucoup amélioré depuis plusieurs semaines, avec le nouveau staff et les nouveaux joueurs notamment. On sait qu'ils sont en progrès, ils auront beaucoup d'envie et de motivation. "

Vidéo - Emery : "OM-PSG, c'est bon pour la Ligue 1... et c'est bon pour moi" 01:13

Marquinhos (défenseur du PSG)

" On avait laissé beaucoup d'énergie avec le match contre le FC Barcelone. Cette fois, on a bien récupéré. "

Vidéo - Marquinhos : ''Face à l'OM, il faut la même détermination que contre Barcelone'' 01:09

Notre avis

On imagine mal l'OM fermer le jeu autant qu'au match aller. Et ça devrait faire les affaires du PSG, tant l'équipe d'Unai Emery a prouvé sa capacité à profiter des espaces. En considérant en plus les lacunes récurrentes de la défense marseillais, on voit bien Paris gagner au Vélodrome et poursuivre sa série d'invincibilité face au club phocéen.