LIGUE 1 - Le LOSC assure que Gérard Lopez a acheté le club sur ses fonds propres

Le club de Lille a assuré samedi que l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois Gérard Lopez avait racheté le LOSC sur ses fonds propres, et non pas en empruntant, comme l'a écrit le quotidien L'Equipe dans un article publié le jour même. "Le LOSC s'étonne du contenu de l'article publié par L'Equipe aujourd'hui. En effet, l'acquisition du club, de même que la reprise des dettes de l'ancien propriétaire et sa famille ont été réalisées par Gerard Lopez sur ses fonds propres, sans autres financements extérieurs, contrairement à ce que l'article laisse entendre", écrit le club dans un court communiqué.

Ingla et Seydoux ont aussi démenti

Dans son article intitulé "Lopez, c'est pas son pèze", le quotidien sportif explique que l'homme d'affaires "a emprunté l'ensemble des sommes auprès de deux fonds d'investissement américains" et qu'il "compte se rembourser sur la vente de joueurs pour en gagner." Dans un entretien à L'Equipe, également paru samedi, le nouveau directeur général du club nordiste Marc Ingla dément ces informations: "C'est faux. Tout l'argent vient de Gérard Lopez. A 100% !"

L'ancien propriétaire des Dogues Michel Seydoux a également défendu son successeur samedi en twittant "Pour ceux qui doutent. Lopez, il a mis son pèze". M. Lopez, fan de sport, également passé auparavant à la tête de Lotus, écurie de Formule 1, est officiellement devenu le propriétaire du LOSC la semaine dernière après avoir déboursé quelque 80 millions d'euros (reprise de dettes incluses). La DNCG, le gendarme financer du foot français, a validé lundi le projet de l'homme d'affaires, ouvrant la voie au recrutement de sept joueurs mardi, dernier jour du mercato d'hiver.