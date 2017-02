Ligue 1 : Leonardo envisage un retour au PSG

Leonardo est prêt à reprendre du service. Et à l'écouter, cela pourrait être au PSG. C'est du moins ce qu'a laissé entendre l'ancien directeur sportif du club de la capitale dans un entretien accordé au Corriere dello Sport. De quoi alimenter les rumeurs d'un retour de celui qui a activement participé à la construction de Paris sauce QSI.

"J'étudierais un retour au PSG, dans le cas où ils en auraient besoin, parce que mes liens avec le club sont encore très forts", a répondu le Brésilien à une question qui portait sur son désir d'entraîner à nouveau. Ce dernier s'est aussi confié sur ses récents échecs, affirmant qu'il avait donné "son accord" à la l'AS Rome puis à l'Inter, mais que les deux formations avaient finalement effectué des choix différents.

Aujourd'hui, Leonardo "profite de sa famille", de sa femme et de ses enfants pour qui il dit avoir quitté le PSG il y a un peu plus de trois ans et demi. Reste que ses propos tombent plutôt mal, Unai Emery ayant réalisé mardi dernier contre le Barça (4-0) l'un des exploits européens les plus marquants de l'histoire du PSG. Pas certain que la volonté de l'ancien international auriverde soit exaucée dans les mois à venir.