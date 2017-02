Ligue 1 : L’OL arrache la victoire face à Dijon (4-2)

De l'art de se compliquer la vie. Ultra-dominateurs, ce dimanche au Parc OL, face à une formation dijonnaise venue pour jouer bas et contrer, l'Olympique Lyonnais s'est fait peur mais a fini par s'imposer (4-2). Menés à douze minutes du terme, les Rhodaniens ont renversé le promu bourguignon dans les dernières minutes. Un succès qui permet à l'OL de conforter sa quatrième place au classement, grâce dans le même temps à la défaite des Verts à Montpellier (2-1). L'OL a désormais un matelas de quatre points sur son voisin et rival, avec un match de plus à disputer.

Il aura donc fallu attendre leur 26e tir pour voir l'OL égaliser à 2-2. Après avoir ouvert le score par Tolisso (8e), l'OL s'est retrouvé mené au score (1-2) avec, d'abord, à un but sur coup de pied arrêté de Tavares (30e) puis une réalisation de Diony, profitant d'une erreur de Gonalons (48e). L'OL a donc couru après le score toute la seconde période. Et avant que Tolisso (80e) puis Lacazette (84e, sp) et enfin Fekir (90e) ne remettent Lyon à l'endroit en fin de match, les Rhodaniens ont tout essayé en vain. La faute à un Baptiste Reynet remarquable, auteur d'un match à l'image de sa saison. Alexandre Lacazette se souviendra longtemps de cet après-midi où le portier dijonnais l'a complètement écœuré (38e, 40e, 79e, 88e). Depay (10e), Tolisso (71e) et Ghezzal (73e) s'en souviendront aussi.

Depay a bien joué mais a beaucoup raté

Outre les exploits de Reynet, l'OL a beaucoup péché par maladresse. Et notamment celle de Memphis Depay. Actif et entreprenant sur son couloir gauche, le Néerlandais a toutefois manqué deux immenses occasions en première période. D'abord en pivot alors que le but était grand ouvert (31e), puis quelques minutes plus tard dans un face-à-face avec Reynet, sur une frappe du gauche trop croisée (41e). L'ancien joueur de MU s'est également vu refuser un but pour hors-jeu.

Finalement, et assez logiquement, l'OL a donc fini par gagner, malgré une défense une nouvelle fois en difficulté et une attaque peu efficace malgré les quatre buts inscrits. A la fin de la rencontre, Baptiste Reynet n'a pas caché sa colère de voir les Lyonnais passer devant grâce à un penalty obtenu par Diakhaby suite à un coup de coude de Tavares dans la surface. Au micro de BeIN Sport, le gardien a confié sa déception : "Il faut arrêter, à Saint-Etienne on prend un penalty à la dernière minute, là c'est pareil. Oui Lyon mérite de gagner mais il ne peut pas siffler penalty là-dessus. Mon joueur me protège..." Dijon reste seizième avec deux points d'avance sur la zone rouge.