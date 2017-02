Ligue 1 : L’OM perd Gomis qui souffre d’une "entorse du genou"

L’OM a perdu bien plus qu’un match dimanche. Défaits à Nantes (3-2), les Olympiens ont vu leur capitaine, Bafétimbi Gomis, quitter prématurément la pelouse de la Beaujoire en seconde période (66e). L’attaquant de l’OM a d’ailleurs connu une drôle soirée. Il a d’abord commencé par montrer ses qualités de buteur en réduisant l’écart à deux reprises pour les siens (49e, 61e). Mais son sourire a laissé place à un rictus de souffrance quelques instants après son second but, après un contact avec Diego Carlos.

"Le vrai coup dur de ce soir, c’est la blessure de Bafé Gomis", a lancé Rudi Garcia en conférence de presse après la rencontre. Avant d’ajouter : "On verra les examens mais ce qui est sûr, c’est que c’est une entorse du genou. On verra le caractère de gravité mais ce n’est pas une bonne chose de le voir sortir sur ce genre de situation."

Les mots de l’entraîneur de l’OM ne sont en rien rassurants pour une équipe qui a des échéances importantes à venir, en particulier un duel des plus attendus contre le PSG en Ligue 1 dans deux semaines. Si la durée d’indisponibilité du joueur n’est pas encore connue, le club pourrait donc avoir perdu son buteur pour plusieurs semaines, lui qui a inscrit près de 50% (16 sur 33) des réalisations marseillaises en championnat.