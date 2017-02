Ligue 1 - Lyon : Lacazette l'annonce : il veut "changer d'air l'été prochain"

L'Olympique Lyonnais peut déjà commencer à chercher un nouvel avant-centre. Alexandre Lacazette a assuré que le moment était venu pour lui de "changer d'air" dans une interview diffusée dimanche dans le Canal Football Club. "Cet été, je pense qu'il faudra découvrir autre chose, a expliqué l'attaquant lyonnais, qui répondait à une question de son ancien coéquipier Samuel Umtiti, désormais joueur du Barça. Toujours dans l'idée d'avancer et de progresser footballistiquement et humainement. Mais si c'est pour m'égarer et ne pas progresser, ça ne sert à rien".

Formé à l'OL, Lacazette dispute actuellement sa septième saison en Ligue 1 et peut logiquement afficher ses envies de rejoindre un championnat plus prestigieux ou un club plus compétitif sur la scène européenne, comme avait pu le faire son prédécesseur, Karim Benzema, en rejoignant le Real Madrid en 2009. Actuel quatrième du classement de L1, l'OL est encore loin d'être assuré de disputer la Ligue des champions la saison prochaine. "Une absence de podium serait un échec, a prévenu Lacazette. Et oui, une absence de Ligue des champions fera partie de ma réflexion".

A 25 ans et avec 27 puis 21 buts marqués en championnat ces deux dernières saisons, plus 18 depuis le début de l’exercice 2016-2017, il possède de sérieux arguments. Cependant, il n'a clairement pas brillé en C1 avec les Gones avec deux petites réalisations en 2015-2016 et seulement une cette année. Il a aussi manqué deux penalties importants contre La Gantoise puis dernièrement face à la Juve.

Cette incapacité à faire la différence au plus haut niveau pourrait rebuter les grandes écuries européennes. "Je vais continuer à travailler encore cette saison, en espérant que de belles opportunités arrivent cet été", a pourtant conclu l'avant-centre international peu avant le derby contre Saint-Etienne. Son agent aurait été en contact avec le Barça l'été dernier. "Mais ça s'est arrêté parce que ce n'était pas en concordance avec ce que je voulais, parce que ce que je voulais c'est jouer", a précisé Lacazette. Le PSG ainsi qu'Arsenal avaient également fait part de leur intérêt. Le président lyonnais Jean-Michel Aulas a même récemment parlé d'offres à hauteur de 70 millions d'euros pour son buteur.