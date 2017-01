Ligue 1 : Monaco favori face au PSG ? Ça en a tout l'air…

Ça va peut-être vous paraître aberrant à première vue. Mettre le costume de favori sur les épaules de Monaco face à Paris a en effet de quoi surprendre. Parce que le PSG est quadruple champion de France en titre. Parce qu'il a remporté tous les titres nationaux mis en jeu ces deux dernières saisons. Parce qu'il a un effectif et des moyens supérieurs à la concurrence. Parce qu'il a imposé sa suprématie sur la Ligue 1 depuis trop longtemps pour ne pas être l'équipe à battre à chaque rencontre. Parce qu'en France, Paris est l'équipe qui gagne, tout simplement.

Vidéo - Falcao : "Paris sera favori" 00:49

Mais le choc qui arrive dimanche face aux Monégasques est sensiblement différent. Pas seulement parce que l'ASM arrive avec le statut de leader du championnat. Même si cela contrarie déjà l'idée de placer le PSG dans la peau du favori sur ce match. Par rapport au classement, la pression sera bel et bien sur les épaules des Parisiens. De ce point de vue, ils ont bien plus à perdre que les Monégasques sur ce duel. Même si Paris a l'habitude d'évoluer sous pression, c'est bien un avantage pour la formation de Leonardo Jardim. Elle en a d'autres encore.

La bête noire du PSG

L'ASM, c'est un peu le petit village gaulois qui résiste encore est toujours à l'impérialiste club de la capitale. Personne ne peut se vanter d'avoir un bilan positif face au PSG version QSI. Personne, sauf Monaco. Et c'est presque peu de le dire. La victoire parisienne de la saison passée à Louis-II (0-3) est l'exception qui confirme la règle en championnat. Sinon Paris a toujours été en échec face à Monaco. Jusqu'au match aller, remporté par la bande à Jardim sur le Rocher (3-1).

Le tour de force le plus admirable des Monégasques est d'avoir su rester invaincu au Parc en Ligue 1 depuis la remontée du club au printemps 2013. Ils s'y sentent comme dans leur jardin. Ils y ont gâché la fête des Parisiens en s'y imposant en mars dernier, pour le premier match post-titre des hommes de Laurent Blanc à l'époque (0-2). En mettant au passage un terme à une série d'invincibilité du PSG de 34 matches à domicile en championnat.

Angel Di Maria et le PSG sont tombés face à MonacoPanoramic

Il y a aussi les chiffres de l'historique entre les deux équipes. Et parmi eux, trois qui sautent particulièrement aux yeux :

41 : Le nombre de victoires de Monaco face au PSG en L1. Personne ne fait mieux face à Paris en France

: Le nombre de victoires de Monaco face au PSG en L1. Personne ne fait mieux face à Paris en France 20% : Le ratio de victoires du PSG en championnat face à Monaco (16/81). Son plus mauvais ratio face à un adversaire affronté plus de deux fois dans l'élite.

: Le ratio de victoires du PSG en championnat face à Monaco (16/81). Son plus mauvais ratio face à un adversaire affronté plus de deux fois dans l'élite. 1/14 : Le PSG n'a gagné qu'un seul de ses 14 derniers matches face à Monaco en L1. La fameuse victoire de la saison passée à Louis-II.

Parler d'une bête noire pour le PSG n'a jamais été autant approprié. Ce ne sont que des chiffres ? C'est vrai. Mais d'un autre côté, ils ne constituent pas forcément le plus gros avantage de ce Monaco sur ce PSG.

Monaco joue mieux

C'est une donnée subjective, évidemment. Et Monaco est bien placé pour savoir que le style ne fait pas tout. L'ASM qui s'était imposée au Parc la saison passée était loin d'être réputée pour sa qualité de jeu. Contrairement au PSG de l'époque. Cela n'avait pas empêché les Monégasques de quitter le Parc en vainqueurs.

Oui, c'est une donnée subjective. Mais c'est une donnée importante. Car Monaco n'avait jamais eu plus de certitudes que le PSG dans le jeu au moment d'affronter le club de la capitale. Mais ce sera bel est bien le cas dimanche soir. On a suffisamment parlé de la force de frappe offensive exceptionnelle des Monégasques, de leur moyenne ahurissante de trois buts par match, des 64 buts inscrits jusqu'ici en Ligue 1… On souligne un peu moins la différence de buts affichée par l'ASM en Ligue 1 : + 43. Alors que le PSG, deuxième meilleure attaque de L1, n'a marqué "que" 41 buts…

Les statistiques de Monaco cette saison en disent suffisamment. Mais elles ne disent pas tout. Elles traduisent surtout l'impression visuelle d'une supériorité collective et technique de la formation de Leonardo Jardim. Chaque joueur exprime pleinement ses qualités et l'interaction entre les lignes est remarquablement coordonnée. Dans le jeu, cette ASM n'a rien à envier au PSG cette saison. Ce serait même plutôt l'inverse. Et cela rend le costume de favori de Monaco encore un peu plus reluisant pour ce rendez-vous au Parc.

Mais le PSG a aussi ses arguments. Les Parisiens ont notamment eu le mérite de préparer ce choc de la meilleure des manières en démarrant l'année 2017 par six victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Plus solide en défense, plus inspirée en attaque, l'équipe d'Unai Emery est nettement plus compétitive que sur la fin de l'année 2016. Il lui manque un test face à une équipe d'envergure pour valider ça. Exactement ce que lui propose Monaco. Et si l'ASM a la tête du favori pour ce choc, ce n'est pas forcément un désavantage pour le PSG. Il lui appartiendra d'en profiter. Car s'il doit réaffirmer sa suprématie sur le championnat, c'est bien face à Monaco qu'il doit le faire.