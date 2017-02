Ligue 1 - Monaco-Nice, un derby mais surtout un sommet

Le contexte :

Il est plus brûlant que jamais. Parce que ce n'est plus seulement la suprématie azuréenne qui se joue ce samedi. A Louis II, Nice et Monaco vont croiser le fer pour une place de leader. A cette heure, le club de la Principauté ne devance les Aiglons qu'à la différence de buts. Il est désormais clair, qu'à moins d'un spectaculaire sans faute de Lyon, le titre se jouera entre l'ASM, Nice et le PSG. Chacune des confrontations directes peut être un tournant dans ce mini-championnat où chaque faux-pas peut être fatal. A l'aller, les hommes de Jardim avaient pris le bouillon (4-0) et dû attendre quatre mois pour recoller aux basques niçoises.

La déception de Raggi et Germain (Monaco) face à NiceAFP

Monaco est toujours sur une dynamique ascendante. Son égalisation dans les dernières minutes au Parc des Princes dimanche dernier (1-1) lui a permis de conserver trois points d'avance sur Paris. Sa dernière défaite remonte au 18 décembre et le mois de janvier fut quasiment parfait (six victoires et un nul). Tout le contraire de Nice qui a accusé le coup. Privé de ses internationaux partis à la CAN et de quelques blessés, les Aiglons ont enchaîné les nuls. Mais la victoire face à Guingamp (3-1) dimanche dernier avec une équipe largement remaniée a mis fin à la disette.

Les Aiglons se sont remplumés depuis plusieurs semaines et il ne manque plus que Ricardo Pereira (entorse du genou). Seri et Belhanda, deux éléments-clés qui ont cruellement manqué à Lucien Favre, sont de retour. Il ne manquera que Raggi (suspension) et Carrillo (blessé) à une ASM quasiment au complet. Après avoir laissé souffler Danijel Subasic, Benjamin Mendy, Jemerson, Tiémoué Bakayoko, Bernardo Silva et Radamel Falcao, mercredi lors du déplacement à Beauvais en Coupe de France contre Chambly (5-4 a.p.), Leonardo Jardim va récupérer tous ses titulaires pour le choc de cette 22e journée.

Le joueur à suivre : Valère Germain

Prêté la saison passée à Nice, Valère Germain a gardé d'excellents souvenirs de son passage chez les Aiglons. Revenu chez le voisin monégasque cet été, il s'y est imposé malgré la féroce concurrence à son poste. Auteur de 7 buts, il est le parfait complément de Falcao à la pointe du onze monégasque. Il est impliqué dans un but toutes les 163 minutes avec Monaco en L1 (16 buts, 5 passes en 75 matches), c'est un peu moins bien qu'avec Nice (156 minutes - 14 buts, 6 passes en 38 matches).

GERMAIN_COUPEEurosport

Ils ont dit :

Tiémoué Bakayoko (Monaco) :

" Si on gagne, on met un vrai coup et on lance un message. "

Dante (Nice)

" En signant je ne m'attendais pas à être premier et deuxième avec le même nombre de points que Monaco. "

Trois stats à avoir en tête :

1/24. Voilà une stat qui explique pourquoi Nice en est là. Les Niçois n'ont perdu qu'un seul de leurs 24 derniers matches de L1 et restent sur dix sorties sans défaite. Meilleure série en cours, évidemment.

9. Mario Balotelli a marqué 9 buts lors de ses 11 derniers matches de championnat, autant que lors de ses 52 précédents (dans le Top 5 européen). Il est le 1er joueur italien à marquer 9 buts lors d’une saison de Ligue 1 depuis Marco Simone et ses 21 buts en 1999/2000.

16. Monaco a marqué lors de ses 16 derniers matches de Ligue 1 (52 buts au total), meilleure série en cours. Il faut remonter au 21 septembre dernier à… Nice (0-4) pour voir le club princier rester muet dans l’élite.

Notre avis :

Difficile de départager les deux voisins. Entre la meilleure défense de L1 et l'attaque la plus prolifique d'Europe, l'opposition de style promet quelques étincelles. La baisse de forme des Aiglons en 2017 reste inquiétante alors que Monaco continue sur ses standards habituels. Nice ne sera pas dévoré mais il lui sera bien difficile de repartir avec un point de son court déplacement.