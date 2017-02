Ligue 1 : Nice arrache un nul à Rennes (2-2), mais laisse le PSG seul à la deuxième place

L’après-midi avait débuté de manière cauchemardesque pour les Niçois. Elle s'est plûtot bien terminée, puisque les Aiglons ont arraché un nul à Rennes (2-2). Mangés dans tous les compartiments du jeu par une équipe rennaise séduisante en première période, l’OGCN a su réagir, mais il aura tout de même manqué l’occasion de rester accroché au PSG. Giovanni Sio, auteur d’un but et d’une passe décisive s’est notamment montré à son avantage, tout comme Anastasios Donis côté niçois.

Nice voulait profiter de la défaite lyonnaise samedi à Guingamp (2-1) pour prendre quinze points d’avance sur les Gones. C’est raté. Battu dans les intentions et dans les duels par des Rennais très agressifs au pressing, Nice voit sa mauvaise série se poursuivre : cela fait désormais deux victoires en huit matchs toutes compétitions confondues pour les Aiglons. Seulement, le nul est presque miraculeux pour eux.

Giovanni Sio et Morgan Amalfitano ont notamment brillé dans cette rencontre. C’est d’ailleurs sur une offrande du premier cité pour le deuxième qu’est venu le premier but niçois, l’ancien Lillois déposant d’un petit piqué Cardinale (1-0, 7e). K.O. debout, les Niçois n’ont pu réagir. Leur milieu était totalement coupé de leur attaque, la faute à une pressing breton incessant. Nice (ab)usait de longs ballons en hauteur pour trouver Pléa en pointe, pour contourner le bloc rennais.

Cela marchait déjà très moyennement, mais la mission est devenue impossible quand le meilleur buteur niçois s’est blessé lors d’un duel anodin (38e). Entre temps, Giovanni Sio avait fait le break pour Rennes au terme d’une action confuse. Après un corner, Prcic reprenait d’une demi-volée contrée par Baysse. Le cuir revenait dans les pieds de l’international ivoirien qui n’avait plus qu’a pousser le ballon dans le but vide (2-0, 21e). D’abord invalidé, le but a finalement été accordé par le corps arbitral. L’après-midi devenait cauchemardesque pour les Aiglons.

La sortie de Gnagnon a tout changé

Un des moments clés de ce match est intervenu à la pause. Incertain avant la rencontre, Joris Gnagnon a dû être remplacé à la pause, entraînant le repositionnement de Clément Chantôme en défense centrale. Firmin Mubele, le jeune attaquant congolais débarqué d’Al-Ahli manquait alors une immense occasion (51e) après avoir déposé Baysse puis Dante. Les supporters rennais pourront ruminer cet incroyable raté car, à l’heure de jeu Anastasios Donis prenait Chantôme de vitesse, sur un service d’Eysseric, pour venir ajuster Costil d’un plat du pied (2-1, 60e). Légèrement contre le cours du jeu, l’OGCN effaçait le break rennais et se relançait complètement.

Le match s’est alors complètement ouvert. Cyprien (65e), Sio (73e et 87e), Donis (76e et 90e) et Pedro Mendes (89e) auraient chacun pu scorer mais c’est finalement Eysseric qui a surgi, dans les dix dernières minutes, pour venir offrir sur le fil un point à Nice, en marquant son deuxième but de la saison (2-2 81e). Rennes pouvait regretter son manque total de sérénité défensive, suite aux remplacements en charnière de Chantôme et Cavaré. Nice, de son côté, pourra ruminer sur sa première période catastrophique et limite la casse. En se retrouvant à deux points du PSG, sur la dernière marche du podium. Il faudra relancer la machine grippée la semaine prochaine sur le terrain de la lanterne rouge, Lorient.