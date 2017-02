Ligue 1, Nice - Montpellier (2-1) : Mickaël Le Bihan inscrit un doublé après 17 mois d'absence

C’est l’image qui restera de ce Nice – Montpellier (2-1). Le large sourire sur le visage de Mickaël Le Bihan au coup de sifflet final et les nombreuses accolades de ses partenaires sur la pelouse de l’Allianz Riviera pendant que le public continuait de chanter pour manifester sa joie de voir l’OGCN recoller provisoirement à Monaco, leader du championnat avec 59 points. Des scènes que l’ancien attaquant du Havre, auteur d’un doublé décisif, n’aurait jamais osé imaginer, deux heures plus tôt, alors qu’il s’installait sur un banc de Ligue 1 pour la première fois depuis 17 mois.

Enfin remis d’une fracture de fatigue du tibia survenue le 23 septembre 2015 dans un match face à Bordeaux qui l’avant vu marquer et délivrer une passe décisive (6-1), le joueur de 26 ans n’était pas programmé pour être le héros du match. Pléa tout juste blessé pour au moins cinq mois et Balotelli suspendu, on imaginait plutôt leur suppléant, Anastasios Donis, remplir ce rôle pour sa toute première titularisation en L1. Mais, pas aidé par des Niçois bien maladroits, le Grec n’a jamais pesé sur la rencontre. Ne touchant que 13 ballons et ne tentant qu’un tir en 59 minutes sur la pelouse.

Le Bihan éclipse la curiosité Donis

Son faible rendement et le score défavorable (0-1) ont incité Lucien Favre à bouleverser ses plans. Le technicien suisse, bien peu habitué à se servir de son coaching en cours de match, a alors lancé dans le grand bain le revenant Mickaël Le Bihan qui a immédiatement reçu une belle ovation du public. Le début de la belle histoire. En seulement trente minutes sur la pelouse, il a touché 12 ballons pour deux tentatives victorieuses qui ont renversé le cours d’une partie bien mal engagée.

Une frappe soudaine au sol à 20 mètres (68e), puis un tir croisé devant Pionnier (86e) lui ont permis de s’offrir son premier doublé pour son quatrième match de L1. "C’est fou, s’est-il extasié au micro de Canal+ Sport. Hier (ndlr : jeudi), on s’est entrainés sur cette pelouse. Et je me suis rendu compte que je revenais de très loin. Être dans le groupe me rendait déjà très heureux. Entrer en jeu, c’était déjà beau. Et marquer, c’est encore plus beau. J’ai vécu des moments très difficiles. Mais c’est du passé, je suis revenu. Maintenant, je me sens très bien."

Félicité par Gasset

Beau joueur malgré sa défaite, l'entraineur montpelliérain Jean-Louis Gasset a tenu à glisser un mot sympa à son bourreau d'un soir : "On voit des choses incroyables dans le foot ces temps-ci ! Mais il marquait avant d'être blessé et je ne pense pas qu'il soit rentré par hasard. Je suis très heureux pour lui après dix-sept mois d'indisponibilité même s'il nous a fait mal."

Tout à sa joie, le double buteur a fini sur un dernier mot avant de s’éclipser pour retrouver ses partenaires dans le vestiaire. Un message de soutien à destination de l’un de ses partenaires. "On pense fort à Alassane Pléa. Je ne me fais pas de souci pour lui, il va revenir au plus haut niveau". Des paroles élégantes et réconfortantes qui viennent probablement du Niçois qui comprend le mieux ce que vit actuellement le meilleur buteur du club. Nul doute qu’à cet instant, Pléa devait aussi afficher un beau sourire.