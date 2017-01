Ligue 1 : Nice tenu en échec à Bastia (1-1)

Nouvelle frustration pour l'OGC Nice. Pour la troisième fois d'affilée, les joueurs de Lucien Favre ont concédé un match nul. Sept points de pris sur quinze, la machine tourne au ralenti depuis un peu plus d'un mois. Mais au-delà du bilan comptable, c'est bien le jeu flamboyant produit depuis le début de saison qui fait défaut.

Privés de sept joueurs, les Niçois avaient pourtant l'occasion de mettre la pression sur Monaco et le Paris Saint-Germain, en ouverture de cette 21e journée de Ligue 1. Dans un derby classé houleux ces dernières années, ce sont pourtant bien les Bastiais qui sont mieux rentrés dans le match. A l'image de Souquet (4e), les Niçois ont été fébriles en début de rencontre. Et c'est logiquement que Prince Oniangué, fraichement arrivé en début de semaine de Wolverhampton, a ouvert le score pour Bastia (1-0, 17e). Emprise sur le match, pressing haut, latéraux bloqués, Bastia a étouffé un Gym à la peine pour se créer la moindre occasion.

Mais sur un coup-de-pied arrêté, Nice est revenu dans le match grâce à son jeune défenseur Souquet (1-1, 33e). Contre le cours du jeu, les Aiglons ont pu de nouveau espérer, d'autant que Bastia a gâché le peu d'occasions qui lui étaient offertes.

Wylan Cyprien (Nice) au duel avec Prince Oniangue (Bastia)AFP

Un autre visage

Au retour des vestiaires, les Niçois ont affiché un tout autre visage. Mais s'ils sont revenus avec plus d'allant et de certitudes, ils ont cependant manqué par deux fois l'occasion de reprendre l'avantage : d'abord par Balotelli, très maladroit à Furiani (48e), puis par Pléa trois minutes plus tard. A l'image d'un Cyprien omniprésent, Nice a dominé une seconde période à sens unique, surtout après l'exclusion du capitaine bastiais Cahuzac (64e, après deux avertissements en moins de dix minutes). Au passage, son huitième carton rouge depuis la saison 2013-2014.

Cyprien puis Souquet auront eu à nouveau une chance d'inverser la tendance. En vain. Nice a concédé le nul à Bastia. Un nul logique tant chacun a eu sa période. Mais il n'arrange personne. Si Bastia remonte à la 15e place, les Corses n'ont qu'un point d'avance sur le premier relégable, Angers. Côté niçois, malgré un fauteuil de leader provisoire retrouvé, c'est un quatrième nul en cinq matchs. Nice ne perd pas, mais Nice ne gagne plus.