Ligue 1 - OM-Montpellier : L'énigme Cabella

Rémy Cabella observe le mercato de l'OM d'un oeil très attentif. Le milieu de terrain olympien guette, notamment, l'arrivée de Dimitri Payet. Un retour de l'international tricolore à Marseille signifierait une concurrence accrue dans l'entrejeu. Pas une très bonne nouvelle pour l'ancien Montpelliérain, auteur seulement d'un but et deux passes décisives en championnat cette saison.

"La concurrence, ça me motive, explique le joueur de 26 ans. Le jour où je n'aurai plus cette envie-là, je ne serai plus ici. Je ferai autre chose. Que ce soit à l'entraînement ou en match, j'ai toujours envie de gagner. Je veux être le meilleur." Ce message, Cabella l'a assené en début d'année à Rudi Garcia. Les deux hommes ont fait le point sur la situation de l'ancien Montpelliérain.

Rémy Cabella et Rudi Garcia lors de Marseille - Bordeaux en Ligue 1 le 30 octobre 2016AFP

Toujours désireux de se battre pour gagner sa place dans un club appelé à largement se renforcer, Cabella n'a pas encore convaincu son entraîneur. Il alterne les titularisations et les places sur le banc de touche. Son jeu reste encore trop irrégulier pour lui assurer plus qu'un rôle de joker. Conscient de ses difficultés à se montrer décisif, l'Olympien met les bouchées doubles.

Car il sait que la période actuelle est charnière pour lui avec la présence à la Coupe d'Afrique des Nations de Clinton Njie, son concurrent le plus sérieux sur le flanc gauche. "On a un groupe en reconstruction, explique-t-il. Mais il n'y a pas de tension entre nous. On a tous le même objectif." L'an dernier, Cabella se montrait moins zen. A l'entraînement, une altercation avait même éclaté avec Lucas Ocampos. Cette époque est révolue. Et le Marseillais semble mieux maîtriser ses nerfs.

Le clan des anciens Montpelliérains se renforce

Pour gagner en sérénité, Cabella va pouvoir s'appuyer sur un nouvel atout de poids. L'arrivée de Morgan Sanson au sein de l'effectif de l'OM renforce la prééminence des ex-joueurs de Montpellier. "Je m'entends super bien avec lui, explique Cabella. On a toujours gardé le contact. Je suis vraiment content qu'il soit avec nous. Je pense qu'il va encore plus progresser ici." Et les anciens de la bande à Loulou Nicollin comptent bien jouer un vilain tour à leur ancienne équipe vendredi soir à l'occasion de l'ouverture de la 22e journée de Ligue 1. "J'ai du coeur pour Montpellier mais s'il faut marquer, je le ferai", lance Cabella.

Vidéo - Dix jours après son transfert à l'OM, Sanson retrouve Montpellier 01:30

Sanson n'est pas la seule bonne nouvelle du mercato pour Cabella. Car le milieu offensif va aussi pouvoir bénéficier de l'arrivée de Patrice Evra. L'ancien Monégasque, qualifié pour le match face à Montpellier, va apporter toute son expérience au collectif marseillais. "J'ai connu Evra en équipe de France, prévient l'ancien international tricolore. C'est un capitaine. Il tient le groupe car il parle énormément. C'est un grand joueur avec une très grosse carrière."

Surtout, Evra va retirer une belle épine du pied à Rudi Garcia. En manque de latéral gauche, l'entraîneur marseillais faisait jusqu'ici confiance à des défenseurs centraux comme Karim Rekik ou Doria pour pallier l'absence d'un autre ancien Montpelliérain, Henri Bedimo, blessé longue durée.

L'apport d'Evra dans le couloir gauche

Placé le plus souvent dans le couloir gauche, Cabella va pouvoir évoluer juste devant Evra. "Quand on a un arrière gauche de métier, c'est plus facile, reconnait Cabella. Evra connait son rôle." Et les renforts effectués jusqu'ici poussent Cabella à l'optimisme. "S'il y a des grands joueurs à l'OM, c'est vraiment bien pour le club", analyse-t-il.

Vidéo - Cabella : "Evra ? Un grand joueur qui sait tenir le groupe" 01:34

La concurrence ne fait donc pas peur à l'ancien joueur de Newcastle. Elle a même plutôt tendance à le booster. En interne, les décideurs olympiens ne cachent pas qu'ils attendent beaucoup plus de Cabella. Et que c'est à lui de montrer qu'il peut revenir au niveau qui était le sien à Montpellier lors de l'année du titre en 2012.

Prêt à repartir au combat, comme en témoigne sa cheville maltraitée par Sidibé lors de la claque reçue contre Monaco (1-4), Cabella sait qu'il a déjà grillé pas mal de jokers à l'OM. Sous contrat jusqu'en juin 2020 à Marseille, le natif d'Ajaccio ne doit plus traîner en route s'il veut vraiment relancer sa carrière. "Il a toutes les cartes en mains, confie son entourage. Et il a vraiment envie de prouver à son entraîneur qu'il peut encore incarner l'avenir de l'OM." Pour Cabella, il n'y a plus de temps à perdre…