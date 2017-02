Ligue 1 : Pas de plainte de l’OL mais une sanction contre les auteurs de la banderole misogyne

Jean-Michel Aulas a pris les choses en main. Il n'a pas non plus voulu se montrer trop sévère avec les supporters lyonnais qui avaient brandi une banderole à caractère misogyne dans les tribunes du Parc OL lors du match entre Lyon et Lille le 28 janvier dernier (1-2). L'affaire avait logiquement créé la polémique, même si cette banderole avait déjà été vue auparavant dans l'enceinte lyonnaise. Les coupables ont été identifiés mais les dirigeants lyonnais ne porteront finalement pas plainte contre eux, contrairement à ce qui avait été évoqué.

"Ils ont présenté leurs excuses avant d'expliquer qu'ils ne s'étaient pas rendu compte du caractère sexiste et diffamant, a expliqué Jean-Michel Aulas dans les colonnes de L'Equipe. Pour eux, c'était de l'ironie". Wendie Renard, capitaine de l'équipe féminine de l'OL, s'était pourtant émue de voir cette banderole demandant aux femmes de rester en cuisine.

"On a mis les choses au point, ils ont été sanctionnés, explique JMA. On a défini un cadre bien précis afin d'éviter que ce genre de problème se répète". Le président lyonnais ne donne toutefois pas plus de détails concernant cette sanction. Après l'affaire des sifflets à l'encontre d'Alexandre Lacazette, l'heure est visiblement davantage à la réconciliation entre l'OL et ses supporters.