Ligue 1 - Passi: "Je ne travaille pas avec l'ombre de Marcelo Bielsa"

Franck Passi, nommé entraîneur du Losc le 14 février, a affirmé jeudi ne pas travailler "avec l'ombre de Marcelo Bielsa" au-dessus de lui, se démarquant des propos de l'arrière international du club Sébastien Corchia qui avait déclaré plus tôt que Passi serait "l'adjoint" de l'entraîneur argentin la saison prochaine.

"Je ne savais pas que Sébastien Corchia était mon agent ou madame Irma, a dit, sourire aux lèvres, Franck Passi lors du point presse avant le match à domicile de la 27e journée de Ligue 1 contre Bordeaux samedi. "Si lui sait ce que je vais faire après le 30 juin, moi je ne sais toujours pas. Je ne travaille pas avec l'ombre de Marcelo Bielsa, je suis venu pour 13 matches (...) avec un objectif bien précis, que cette équipe se maintienne" en Ligue 1, a ajouté l'ex-entraîneur de l'OM, victorieux à Caen (1-0) samedi pour sa première.

Pas agacé par les questions

Quelques instants plus tôt, hors de la présence de Franck Passi, Sébastien Corchia avait affirmé devant la presse: "on sait que Franck Passi sera l'adjoint de Marcelo Bielsa" la saison prochaine, tout en jugeant que "connaître le nom du futur entraîneur ne change rien pour l'instant". Dimanche dernier, le Losc avait annoncé le recrutement de Bielsa comme entraîneur du Losc à partir du 1er juillet.

Franck Passi n'a pas paru agacé par les questions sur l'incidence de l'arrivée de Bielsa sur son avenir au Losc. "Je viens d'un club où la pression est plus importante qu'à Lille (l'OM, NDLR), pour moi ce n'est pas un problème qu'on me parle de Bielsa. Je reste focalisé sur l'essentiel : être performant pour prendre le plus de points possible", a-t-il déclaré.

Passi a dit apprécier d'opérer "dans un environnement plaisant, dans de bonnes conditions de travail". "Je suis content de faire partie de l'objectif, j'ai mis le bleu de chauffe. Montrer aux joueurs la voie pour y arriver, on n'y arrivera que tous ensemble." "J'aime avoir une équipe conquérante, qui avance. Chaque victoire donne la confiance (...) Il faudra encore des victoires pour voir le vrai visage de cette équipe et que les joueurs soient libérés", a estimé l'entraîneur. Pour la réception de Bordeaux, il s'est dit soulagé d'avoir "un groupe complet, aucun blessé à part Soumaoro et Bissouma, suspendus".