Ligue 1 - PSG : A peine arrivé, Draxler bouscule déjà les lignes

A l'aise sur le terrain comme dans la vie. Arrivé au PSG au début du mois de janvier, Julian Draxler s'est tout de suite adapté à son nouveau club et à son nouvel environnement. Après une première apparition ponctuée d'un but, il a continué de faire parler ses qualités et est resté performant et décisif jusqu'à son doublé mercredi soir contre Rennes en Coupe de France (0-4). L'Allemand est déjà devenu titulaire sur l'aile gauche de l'attaque parisienne au détriment d’Angel Di Maria. Enfin une bonne pioche pour le PSG après un mercato estival décevant.

Si certains observateurs avaient émis quelques doutes quant à la faculté de Draxler à briller au plus haut niveau, le joueur de 23 ans ne s'est, quant à lui, posé aucune question. Malgré une première partie de saison très compliquée à Wolfsbourg où il était en conflit avec ses dirigeants, le joueur est arrivé au PSG en bonne forme et s'est très rapidement montré dans de bonnes dispositions. Prêt à jouer dès la reprise, il est entré en jeu contre Bastia (7-0) et a même signé un but plein de finesse. Une semaine plus tard, il a fait de même à Rennes en championnat et donné la victoire aux Parisiens (0-1).

Vidéo - Ben Arfa : "Un régal de jouer avec Draxler" 00:21

Des stats sur la voie ascendante

Encore décisif dans le choc contre Monaco en obtenant le penalty transformé par Cavani (1-1), Julian Draxler a étincelé mercredi soir en Coupe de France sur la pelouse rennaise avec un remarquable doublé (0-4). "Peu importe où je marque, tant que je peux aider l'équipe au maximum, a commenté l'ancien Loup dont les idoles sont Zidane, Raul et Rivaldo. Mais c'est vrai que ce sont mes deuxième et troisième buts à Rennes... Peut-être devrions-nous venir ici plus souvent !". Il en est donc déjà à quatre buts toutes compétitions confondues sous ses nouvelles couleurs alors qu'il n'avait pas marqué cette saison avec Wolfsbourg et inscrit cinq buts en vingt-un matches de Bundesliga la saison dernière.

A Schalke 04, où il a débuté sa carrière, l'international allemand n'a atteint la barre des dix buts en championnat que lors de l'exercice 2012-2013 (30 matches). Lors de ses quatre autres saisons, il s'est contenté d'un maximum de deux buts en Bundesliga. Son nouvel appétit pour les filets adverses ne peut que faire du bien à un PSG jusqu’ici ultra-dépendant de l'efficacité de son avant-centre Edinson Cavani.

Des partenaires conquis

Après avoir vu leurs recrues estivales Jesé, Krychowiak et Ben Arfa rater largement leurs débuts, les dirigeants parisiens peuvent se réjouir de la réussite de Draxler qui leur a tout de même coûté 36 millions d'euros. Les coéquipiers de l'Allemand, eux, sont ravis de le côtoyer sur le terrain. "C'est un vraiment très bon joueur, a assuré Hatem Ben Arfa qui retrouve lui-même de bonnes sensations. Techniquement, c'est un régal de jouer avec un joueur comme lui qui sent le foot. On peut dédoubler, redoubler les passes".

"Il est bien intégré, il prouve qu'il a énormément de qualités, a renchérit Blaise Matuidi. C'est un grand joueur avec beaucoup de talent". Le champion du monde 2014 a su profiter de la méforme de Di Maria et du manque d'efficacité de Lucas pour devenir indiscutable. Il suit la trajectoire des recrues offensives parisiennes qui ont tout de suite flambé comme Ibrahimovic, Cavani, Pastore ou Nene. Le PSG aura surtout besoin qu'il confirme sur la durée et notamment en Ligue des champions. Là même où il sera tout aussi attendu.