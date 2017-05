Ligue 1 : Rennes s'impose face à Montpellier grâce à un but de Mubele (1-0)

Dans un match globalement décevant, Rennes a infligé une troisième défaite de rang à Montpellier en Ligue 1. Les Rouge et Noir s'en sont remis à l'unique but d'un Firmin Mubele longtemps maladroit mais opportuniste lors de l'ouverture du score. Les hommes de Christian Gourcuff, qui n'ont plus rien à jouer, n'avaient plus gagné en championnat depuis le 15 avril dernier (2-0 face à Lille). Du côté du MHSC, le maintien n'est pas encore totalement assuré.

Montpellier aura encore besoin d'un point

Le Montpellier Hérault devra encore patienter avant de valider mathématiquement sa présence en Ligue 1 la saison prochaine. Il n'avait besoin que d'un seul point pour déboucher le champagne mais a malheureusement craqué à la 80e minute, au moment où Daniel Congré a glissé devant Firmin Mubele. L'attaquant rennais ne s'est alors pas fait prier pour récupérer la balle, accélérer et ajuster Laurent Pionnier d'un tir du pied droit imparable (1-0, 80e).

Les hommes de Jean-Louis Gasset étaient pourtant bien rentrés dans leur match. Ils ont ensuite accumulé trop d'imprécisions dans leurs relances et leurs projections vers l'avant pour mériter un meilleur résultat. Et alors que la décision pouvait éventuellement venir d'un coup de pied arrêté, les Montpelliérains ont systématiquement buté sur Benoît Costil (37e, 44e, 60e, 64e et 90e+3).

En face, on ne peut pas dire que Rennes aura été beaucoup plus flamboyant. Disons qu'il a su être opportuniste en enfonçant son adversaire sur l'une de ses nombreuses erreurs. Il n'y a pas grand-chose à retenir d'autre de ce match qui a manqué d'un peu de tout, à commencer par du soleil, de la folie et de la réussite. A l'arrivée toujours est-il que Christian Gourcuff se satisfera des prouesses de Firmin Mubele, auteur de son troisième but. Il ne permet pas au Stade Rennais, dixième comme au coup d'envoi, de grimper au classement mais le jeune congolais de 23 ans a peut-être donné des garanties pour le prochain exercice. Il n'y a plus que ça pour sourire du côté des Rennais.