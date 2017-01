Ligue 1 : Saint-Etienne est 5e après son succès à Toulouse (0-3)

Et de quatre défaites pour Toulouse, dans le dur depuis plus d'un mois. Les Haut-Garonnais ont sombré ce dimanche au Stadium (0-3), plombés par des faits de jeu contraires. Ils ont concédé deux penalties, tous deux transformés par Roux (9e, 67e) et ont joué pratiquement toute la seconde période à dix après l'exclusion de Somalia (47e). Entre les deux penalties, Monnet-Paquet y est aussi allé de sa réalisation personnelle (55e). Un large succès au final pour les Verts qui remontent à la cinquième place

M.Varela a pris ses responsabilités, pas toujours à bon escient

Pascal Dupraz ne devrait pas manquer de glisser un petit tacle à Bartolomeu Varela, dont les décisions ont directement fait basculer le match. Sur le premier penalty, il semble bien que la faute d'Alban Lafont soit à l'extérieur de la surface de réparation (8e). Concernant l'exclusion directe de Somalia (47e), deux écoles s'opposent. Certains diront que sa semelle sur Veretout était dangereuse, d'autres que M.Varela aurait quand même bien fait d'attendre de voir que l'ancien Nantais n'était pas blessé, lui qui a repris le galop moins de deux minutes plus tard.

Rien à dire en revanche sur le deuxième penalty, la faute d'Amian sur Hamouma étant avérée. Mais comme il n'avait pas vu que la faute de Lafont était en dehors de la surface en première période, M.Varela n'a pas vu non plus que celle de Théophile-Catherine sur Braithwaite était, elle, bien à l'intérieur (62e). Cela aurait pu faire 1-2 et relancer un match définitivement plié à peine trois minutes plus tard.

Hamouma, spécialiste pour provoquer les penalties

Romain Hamouma ne figurera pas sur les feuilles de statistiques pour ce match mais il a bien été le Stéphanois le plus décisif. Il est celui qui a su le mieux profiter de la fébrilité de la jeune arrière-garde des Violets. L'ancien Caennais a obtenu son neuvième et son dixième penalty depuis 2014-2015, soit plus que n'importe quel autre joueur de Ligue 1. Il a laissé à Nolan Roux la gloire relative d'un doublé dans ces circonstances, pour ce qui est peut-être son dernier match avec l'ASSE. Le buteur en partance pour Bordeaux aurait même pu s'offrir un triplé, dans le jeu cette fois, mais une faute de…Hamouma au préalable l'en a privée (59e). Si son transfert est confirmé, Roux aura quand même bien soigné son pot de départ.