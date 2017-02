Ligue 1 : Saint-Etienne étrille Lorient (4-0)

La victoire dans le derby face à Lyon dimanche dernier était encore dans toutes les têtes à Geoffroy-Guichard. Le revers face à Nice en milieu de semaine avait permis à l’OM de revenir à hauteur. Face à la lanterne rouge, Saint-Etienne a fait le métier, ni plus ni moins. Les deux buts inscrits rapidement (avant la 21e minute) ont eu le mérite de laisser à Christophe Galtier le loisir de gérer son effectif mais ils ont aussi désavantagé le spectacle.

Deux cadeaux et deux buts

Toujours sans Beric mais avec Jorginho, la recrue hivernale, les Verts n’ont pas régalé Geoffroy-Guichard avant la pause, loin de là. C’est en fait sur une ou deux erreurs individuelles et sur un coup du sort que l’ASSE a pris l’avantage. A la 18e minute de jeu, Saint-Etienne a obtenu un corner sur lequel Lecomte, pourtant seul, a choisi de mettre le poing. Résultat le ballon est revenu dans la surface et Loïc Perrin, esseulé aux six mètres, l’a mis au fond du bout du pied (1-0, 18e).

La joie de Loïc Perrin après son but face à LorientAFP

Et deux minutes plus tard, le sort s’est acharné sur la lanterne rouge de Ligue 1. La frappe de Veretout à l’entrée de la surface n’était pas exceptionnelle mais la déviation de Peybernes l’a rendue impossible à parer pour Lecompte (2-0, 20e). En deux minutes, Lorient a compris pourquoi il était dernier de Ligue 1 et Saint-Etienne n’en demandait pas tant.

Hamouma y va de sa lucarne, Jorginho ouvre son compteur

Si les deux premiers buts étaient tombés du ciel, le troisième, inscrit par Hamouma, est superbe. Parti sur la gauche, Monnet-Paquet a servi son partenaire en retrait et celui-ci n’a pas hésité pour frapper du gauche et trouver la lucarne opposée (3-0, 58e). Ce sixième but de la saison d’Hamouma survenait après une période de domination stéphanoise. Lecomte a sauvé les siens à la 51e devant le même Hamouma alors que Le Goff a lui bien failli marquer contre son camp sur un centre de Monnet-Paquet.

Offensivement, Lorient n’a rien proposé et Ruffier a lui pu profiter de l’ambiance pour son retour dans le Chaudron. De loin, il a aussi pu voir le sourire qui a irradié le visage de la recrue Jorginho, auteur de son premier but avec le maillot stéphanois. Et qu’importe que ce but était chanceux, le ballon ayant rebondi sur le dos de Lecomte sur une frappe de Roux qui avait trouvé le poteau. Surtout, les Verts ont pu gérer tranquillement à quatre jours du choc en Ligue Europa face à Manchester United. Match attendu par tout le peuple vert.