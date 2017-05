Ligue 1 : Saison terminée pour Eysseric et Le Bihan

L'OGC Nice n'aura pas connu une saison de tout repos du côté des blessures. Alassane Pléa et Wylan Cyprien sdont absents de longue durée. A ces deux forfaits est venu s'ajouter vendredi ceux de Valentin Eysseric et Mickaël Le Bihan, tous les deux blessés au genou. Le premier souffre d'une entorse, tandis que le second a le péroné fracturé.

"C'est surtout terrible pour Eysseric et Le Bihan. Nous chercherons des solutions pour notre dernier match à domicile, dimanche, devant Angers", a commenté le technicien suisse.

Eysseric, l'une des révélations niçoises de la saison (4 buts en L1), doit observer une période d'indisponibilité de six semaines. Le Bihan, qui venait de faire son retour sur les pelouses après un an et demi de blessures, sera lui sur la touche au moins deux mois.

Les deux joueurs ne devraient pas donc être opérationnels pour la reprise estivale en vue de la prochaine saison, dont la date sera fixée en fonction du calendrier des barrages de qualification pour la Ligue des champions.

Nice, qui a déjà réussi sa saison (3e de L1 à deux journées de la fin), a dû composer avec une infirmerie bien pleine. Pour la "der" à l'Allianz Riviera, Lucien Favre devra ainsi faire sans le latéral droit Ricardo Pereira (élongation ischios), le milieu Mounir Obbadi (traumatisme au pied), ni le latéral gauche Dalbert (suspendu).