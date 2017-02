Ligue 1 - Sifflets contre Lacazette, lucarnes et recrues en vue : les tops et les flops de mercredi

Les tops

Les bijoux du soir

Voir un joli but en Ligue 1, c’est un plaisir. En voir plusieurs dans une même soirée, c’est un très grand plaisir. Mercredi soir, Wylan Cyprien et Mathieu Valbuena ont offert deux superbes buts à leur public respectif et mis sur orbite leur club. Auteur d’une reprise directe du pied doit dès 20 mètres, consécutive à un double travail de conservation-passe de Younès Belhanda et Alassane Pléa, Cyprien a ajouté un nouveau pétard à sa collection.

Face à Nancy, Mathieu Valbuena, pourtant blessé à une jambe et diminué, a de nouveau claqué sa spéciale frappe enroulée du pied droit, rendue célèbre lors des rencontres de Ligue de champions de l’OM face à Liverpool (2007) et le Borussia Dortmund (2011). Celle-là, on ne s’en lasse pas.

Andy Delort, retour tonitruant

Revenu en Ligue 1 après six mois décevants au Mexique, Andy Delort pouvait provoquer quelques doutes quant à sa forme physique. L’attaquant montre déjà qu’il n’a rien perdu de ses qualités puisqu’il a ouvert le score à deux reprises lors de ses deux premiers matches avec Toulouse. Buteur contre Angers dimanche dernier, il a récidivé ce mercredi à Lorient en faisant parler sa vitesse (24e). L’avant-centre de 25 ans est capable d’enchaîner les rencontres. Il n’a plus qu’à continuer sur cette voie s’il veut faire aussi bien qu’avec Caen sur toute la saison passée (12 réalisations).

Payet, Sanson, Depay, les recrues phares de l’hiver s’illustrent

Premiers retours sur investissements pour l’OM et l’OL. Titulaire contre Guingamp, Dimitri Payet a signé son premier but pour le club phocéen depuis le 23 mai 2015 sur un coup franc dévié par le mur breton (76e) et participé au succès des Marseillais (2-0). Egalement arrivé en janvier sur la Canebière, Morgan Sanson, auteur d’une très bonne prestation, avait joliment servi Bafé Gomis sur l’ouverture du score.

Très décevant pour ne pas dire plus avec Lyon depuis son arrivée, Memphis Depay s'est enfin montré en jambes et a même ouvert son compteur but en profitant d'une offrande de Gonalons. Entré peu avant la pause, il a joué plus juste, cadré ses deux tirs et enfin obtenu un penalty. Le Néerlandais a enfin prouvé qu’il pouvait être décisif.

Ismaila Sarr, la soirée parfaite

Mercredi, c’était le soir d’Ismaila Sarr. Très inspiré, le jeune attaquant de Metz (18 ans) a sorti une prestation aboutie devant le public de Saint-Symphorien face à Dijon. Auteur de son premier but en Ligue 1 (46e), le Sénégalais a ensuite parachevé sa copie en étant à l’origine de l’expulsion de Jordan Lotiès (60e), avant d’obtenir un penalty transformé par Cheick Diabaté (66e). Omniprésent et talentueux, Sarr a marqué de son empreinte ce match important pour le club lorrain.

Flops

Les supporters lyonnais sans pitié avec Lacazette

Lyon a vite et joliment renoué avec le succès et Alexandre Lacazette a marqué sur penalty son 19e but de la saison en championnat. Après 24 journées, il n’est déjà plus qu’à deux longueurs de son total de la saison dernière mais ce n’est pas ce qui le préoccupe ce mercredi soir. L’attaquant de l’OL a été sérieusement chahuté par les supporters lyonnais qui lui reprochent d’avoir fait part de son envie de quitter le club l’été prochain juste avant le derby capital face à Saint-Etienne, finalement perdu. Les déclarations du joueur étaient sans doute maladroites mais Lyon, qui ne dispose que d’un seul avant-centre, a besoin d’un Lacazette en confiance dans les derniers mois de la saison. C’est surtout vite oublier tout ce que le joueur a apporté au club ces dernières saisons.

Les ambitions à la baisse du Stade Rennais

Auteur d’un match très inégal sur la pelouse d’Angers (0-0), le Stade Rennais a encore montré son côté schizophrène mercredi soir. Après une première période correcte, les Bretons ont commencé à déjouer, avant de se retrouver totalement dominés après la pause.

Incapables de jouer correctement au sol, en retard dans les duels, auteurs de beaucoup de fautes, les hommes de Christian Gourcuff ont montré une image totalement opposée à celle offerte face à Bordeaux, le week-end dernier. Résultat des comptes : un quatrième nul d’affilé en Ligue 1. Le Stade Rennais est en panne sèche, sur tous les plans.

Le manque de réalisme des Verts

Les matches se suivent et ne ressemblent pas pour Saint-Etienne. Mordants et adroits dans le derby (2-0), ils n’ont pas su récidiver à Nice et repartent avec une courte défaite et des regrets. Romain Hamouma s’est démené mais n’a cadré aucun de ses quatre tirs, Kévin Monnet-Paquet (1/1) et Nolan Roux (1/4) ont été les seuls à chauffer les gants de Yoan Cardinale sur les dix tentatives stéphanoises. Remplaçant au coup d’envoi, Alexander Soderlund est entré en jeu en fin de match (73e) mais est vite sorti sur blessure (81e). A l’approche de leur double confrontation européenne contre Manchester United, les joueurs offensifs de l’ASSE doivent gommer ces défauts et mieux combiner entre eux.

