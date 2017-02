Ligue 1 - Sur le fil, le PSG arrache la victoire face à Lille (2-1)

Alphonse Areola peut pousser un grand ouf de soulagement. Le PSG aussi. Et Lille a toutes les raisons de fulminer. Au terme d'une fin de match folle, Paris a battu les Dogues mardi soir au Parc des Princes (2-1) pour rester à trois points du leader monégasque, vainqueur un peu plus tôt à Montpellier (1-2). Le but de la victoire parisienne inscrit par Lucas dans le temps additionnel, en position de hors-jeu, risque de faire couler beaucoup d'encre. Mais il soulage un Areola coupable d'une grossière erreur sur l'égalisation lilloise quelques minutes plus tôt.

Le gardien du PSG a bien failli coûter deux points précieux à son équipe. En tardant à relancer un ballon, il s'est fait contrer par Eric Bauthéac et Nicolas De Préville en a profité pour égaliser en lui glissant le ballon entre les jambes (1-1, 86e). Mais il n'a pas eu à ruminer trop longtemps cette erreur. Car Lucas a repris un tir d'Edinson Cavani repoussé par Vincent Enyeama pour donner la victoire au PSG (2-1, 90e+2). Mais le Brésilien était bien hors-jeu au moment de la frappe de l'Uruguayen.

Le 23e de Cavani

Il a en tout cas sorti Paris de l'embarras. Un Paris en manque d'inspiration malgré le 4-2-3-1 tourné vers l'offensive initialement mis en place par Unai Emery. Mais les Parisiens sont longtemps restés maladroits, dans la dernière passe et face au but (18e, 29e). Ou victimes d'un Vincent Enyeama inspiré dans la cage nordiste, que ce soit face à Angel Di Maria (12e, 52e, 53e) ou Hatem Ben Arfa (48e), tous deux titularisés par l'entraîneur parisien.

Le PSG, plus à son aise en repassant en 4-3-3 avec l'entrée d'Adrien Rabiot à la place de Ben Arfa (61e), a d'abord cru s'en remettre à Edinson Cavani. Comme souvent cette saison, l'Uruguayen a été décisif en reprenant de l'épaule un coup franc de Di Maria dévié par un défenseur lillois pour inscrire son 23e but en Ligue 1 cette saison (1-0, 70e). Mais c'est bien d'une erreur d'arbitrage qu'est venu le salut parisien face aux Lillois.