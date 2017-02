LIGUE 1 - Un nul ? "Moi, je me suis régalé" : le top des déclas de la 23e journée

Christian Gourcuff enthousiaste comme rarement

On ne l'a jamais vu (ou presque) ravi à ce point-là. A lire ses premiers mots, vous allez croire que son équipe a gagné le match, et avec brio. Mais non, Rennes a simplement fait un résultat nul à Bordeaux (1-1).

" Je suis heureux quand on voit l'équipe jouer comme cela. C'est notre meilleur match, cela ouvre des perspectives. Seul le résultat est décevant mais c'est presque secondaire… C'est ça le foot, quand il y a une harmonie, quand les joueurs se trouvent... Moi, je me suis régalé. C'est surtout les perspectives que cela offre, ça donne des possibilités de progression quand on offre un visage comme ça. "

Lucien Favre relativise

Après avoir subi sa deuxième défaite de la saison en championnat, le coach niçois Lucien Favre n'a pas cherché à blâmer la contre-performance de ses joueurs, surtout sur le plan défensif. Mais il a préféré mettre en avant le niveau très élevé de l'adversité.

" On a parfois oublié que, quand on attaque il faut aussi revenir défendre… On est déçu mais il ne faut pas exagérer la défaite. Monaco, c'est très fort. Ils ont fini premier de leur poule en Ligue des champions. Ils sont très efficaces. Très, très efficaces... "

Malgré un contenu mitigé, Emery se veut positif

Unai Emery s'est montré satisfait du succès ramené par son équipe de Dijon (1-3). Malgré la difficulté, le coach parisien y voit un réel signe de progression. L'optimisme est de rigueur chez l'Espagnol.

" Nous avons commis des erreurs en première période qui ont donné à l'adversaire des possibilités de revenir. Je suis content, car nous avons des difficultés à gagner à l'extérieur. La progression de l'équipe est bonne. C'est le genre de match que nous n'aurions peut-être pas gagné plus tôt dans la saison. "

Pour Casoni, la défense est la clé du succès

Bernard Casoni a apprécié le comportement de ses joueurs à Lille. Il retient surtout l'implication défensive mise par tous ses joueurs dans cette rencontre. Ce qui a permis à la plus mauvaise défense de L1 de ne pas prendre de but. Une des clés pour espérer le maintien du club dans l'élite.

" On a répondu présent avec une bonne organisation, une équipe disciplinée, ce qui ne nous a pas empêché d'avoir cinq ou six occasions. Pour le maintien c'est une attitude comme ça qu'on doit garder. Je pense que ce soir les joueurs ont pris du plaisir, en défendant bien et en se projetant vers l'avant et au bout il y a une victoire. On a été très lucides du début à la fin, même pendant les temps forts de Lille. "

Bernard Casoni, le nouvel entraineur de Lorient

Gasset va passer une bonne nuit

A le croire, la semaine a été compliqué à Montpellier. Du coup, Jean-Louis Gasset retient surtout la victoire qui va redonner le moral aux troupes. Elles en avaient bien besoin apparemment. Et lui va pouvoir se reposer.