L’Inter ou... la Chine : les pistes de sortie de Lassana Diarra

Il voulait quitter l'OM cet été. Il est finalement resté. Mais le départ de Lassana Diarra de Marseille semble chaque jour un peu plus inéluctable. Blessé au mois de septembre et régulièrement absent du groupe lors des dernières semaines, l'international français a peu joué cette saison (725 minutes en L1). Son contrat court jusqu'en 2019 mais le milieu de terrain ne devrait pas faire de vieux os dans l'équipe de Rudi Garcia. Le journal La Provence évoque sur son site internet deux pistes possibles pour permettre au joueur de rebondir : l'Inter Milan et la Chine.

L'objectif est double pour Lassana Diarra. Il veut se relancer, en premier lieu, mais aussi et surtout trouver une solution pour l'amende qui plane au-dessus de sa tête. Le joueur va devoir s'acquitter d'une amende de 10 millions d'euros auprès de son ancien club, le Lokomotiv Moscou. Il espérait que Marseille puisse la régler. Le club serait bien prêt à lui donner un coup de pouce. Mais les dirigeants marseillais ne veulent pas payer l'intégralité de ces 10 millions d'euros, révélait récemment L'Equipe. Une situation qui pousse un peu plus l'ancien joueur du Real Madrid à trouver un nouveau club. "A 31 ans, quand on prend une énorme amende comme ça, c'est normal que ça conditionne mon futur," expliquait-il au micro de RMC au mois de novembre.

Après la Russie, la Chine ?

Ce futur pourrait donc s'inscrire à l'Inter Milan. Le club pensionnaire de Serie A suit depuis longtemps Lassana Diarra, selon La Provence. L'intérêt des Intéristes pour le joueur a régulièrement été évoqué dans la presse italienne cette saison. France Football affirmait même récemment que des négociations avaient lieu entre le club et les représentants de Diarra. L'Inter veut se renforcer cet hiver et avec ses nouveaux propriétaires, il a les moyens de ses ambitions. Le dossier épineux du milieu de terrain devrait compliquer les négociations entre les différentes parties. En janvier 2015, l'actuel Marseillais avait failli partir pour l'Italie mais sa situation contractuelle floue (le Lokomotiv estimait qu'il était encore sous contrat) avait fait capoter son transfert.

L'autre piste évoquée par le journal local amène en Chine. Après Lavezzi, Hulk ou plus récemment Oscar, Lassana Diarra pourrait venir allonger la liste des joueurs tentés par l'aventure de l'Empire du milieu. Sa situation est forcément scrutée et les questions financières ne devraient pas trop poser de problème au club qui déciderait de le recruter. Les 70 millions d'euros posés sur la table pas le Shanghai SIPG ont une nouvelle fois prouvé que les équipes chinoises sont prêtes à toutes les folies. Le choix de Diarra de signer en Russie avait déjà étonné. S'il signe en Chine, ce sera encore plus surprenant. Mais sa carrière prouve qu'il n'est pas à un rebondissement près.