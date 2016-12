Liverpool, Milan, Roma: De grands noms veulent Jesé mais il a déjà une préférence... pour Las Palmas

Sa situation au PSG

Arrivé cet été pour 25 millions d'euros au Real Madrid, Jesé s'est contenté de miettes depuis le début de la saison au PSG. Il totalise 368 minutes de jeu en tout (20e temps de jeu de l'effectif parisien), soit à peine plus que David Luiz (318), parti au mercato d'été, et un peu moins que Pastore (387), blessé régulièrement depuis le mois d'août. L’Espagnol a trouvé le temps de mettre deux buts. Ils ne viennent pas cacher le fiasco de ses premiers mois sous le maillot parisien. Pour l'attaquant de 23 ans, le prêt semble la solution idéale pour qu'il retrouve le terrain, indispensable pour lui permettre de conserver le rythme. A Paris, ses perspectives devant sont bouchées et les arrivées de Julian Draxler et de Giovani Lo Celso sont venues densifier un peu plus la concurrence.

Paris Saint-Germain's Spain's forward Rodriguez Jese (L) celebrates after scoring a goal during the French L1 football match between Paris Saint-Germain and Nantes at the Parc des Princes stadium in Paris on November 19, 2016AFP

Les pistes qui s'offrent à lui

Liverpool, Milan AC, la Roma, Las Palmas. Voici, en vrac, les pistes évoquées dans les journaux espagnols et français ces derniers jours. Le club espagnol de Las Palmas s'est rapidement mis sur les rangs pour recruter le Parisien. Le pensionnaire de la Liga n'a pas caché son intérêt. "Jesé Rodriguez est un grand footballeur et pour nous c'est un joueur spécial," expliquait dans une interview à La Provincia le président du club, Miguel Angel Ramirez. Sauf que le dirigeant a aussi confirmé que d'autres équipes s'étaient positionnées : "Liverpool, Milan et la Roma le veulent et ils sont disposés à payer ce qu'il coûte."

A priori, les trois ont davantage à offrir que l'actuel 10e du championnat d'Espagne et sont bien plus prestigieux. Liverpool, deuxième de la Premier League, devrait s'offrir une deuxième partie de saison palpitante et lutter pour le titre avec Chelsea, qui le devance pour le moment de six points. Le constat est identique pour la Roma, située à quatre points de la Juve, et dans une moindre mesure pour l’AC Milan, qui est actuellement cinquième de Serie A.

Ce que désire le joueur

La radio Cadena Ser affirmait il y a quelques jours que l'attaquant avait dit "oui" à Las Palmas. Toujours selon Miguel Angel Ramirez, signer dans son club est bien la volonté du joueur : "Il veut venir à Las Palmas", explique-t-il dans la même interview. La ville est la ville natale de Jesé qui est apparemment tenté par un retour aux sources après ces premiers mois peu concluants à l'étranger.

Sauf que si le joueur et le club sont apparemment sur la même longueur d'ondes, les obstacles pourraient être difficiles à surmonter. "Aujourd'hui on ne peut pas se permettre le niveau de salaire qu'un club comme le PSG peut lui offrir," pointe ainsi le boss de Las Palmas. Le joueur devra ainsi faire des efforts ou Paris accepter de se charger d'une partie de la rémunération de son joueur. Les autres clubs qui le pistent ont, sans doute, davantage de surface financière pour se l'offrir.