Maintien, huis clos, derby lorrain : les 6 bonnes raisons de suivre la Ligue 1 samedi

Parce que cette fois, Monaco n'alignera pas sa CFA

Après avoir envoyé ses jeunes à Paris en Coupe de France et avant de défier la Juventus Turin en Ligue des champions, l'AS Monaco retrouve la Ligue 1 ce samedi à l'occasion de la réception de Toulouse. Que les fans du beau jeu pratiqué par Monaco se rassurent, Leonardo Jardim alignera sa meilleure équipe face aux Toulousains, qui n'ont plus rien à jouer en cette fin de saison mais sont les seuls, avec les Niçois et les Lyonnais, à avoir battu l'ASM cette saison en championnat. Les Monégasques seront quand même largement favoris, eux qui restent sur sept victoires consécutives en Ligue 1 et peuvent réaliser une superbe opération, à la veille du choc entre l'OGC Nice et le PSG.

Vidéo - La colère froide de Jardim : "Quand le Real fait tourner, on dit que c'est bien..." 00:57

Parce que si l'ASSE veut être européen, c'est maintenant ou jamais

Septième avec 46 points et un match en retard à jouer (le 17 mai prochain face à l'AS Monaco), l'ASSE accuse pour le moment six points de retard sur l'OM, sixième. Une sixième place qui sera qualificative pour le troisième tour de qualification de la Ligue Europa si le PSG gagne la finale de la Coupe de France contre Angers. Pour espérer accrocher cette sixième place, les Verts devront gagner ce samedi à Guingamp, qui sera officiellement maintenu s'il prend au moins un point. L'ASSE, qui a disputé les quatre dernières éditions de la C3, aurait en tout cas tout intérêt à prendre des points en Bretagne, car, ensuite, elle affrontera successivement Bordeaux, le PSG et donc Monaco.

Christophe Galtier (ASSE)AFP

Parce que le LOSC aimerait bien enchaîner

Vainqueur avec la manière de Guingamp le week-end dernier (3-0), le LOSC de Franck Passi peut assurer officiellement son maintien ce week-end en cas de victoire à Montpellier, qui ne compte qu'un point de moins au classement. Une victoire lilloise à la Mosson serait aussi un petit événement pour le coach lillois qui n'a pas encore enchaîné deux victoires de suite depuis son arrivée sur le band nordiste le 14 février dernier. Les Lillois ne l'ont d'ailleurs plus fait depuis décembre dernier. Ils avaient à l'époque enchaîné trois succès de rang face à Caen, Bordeaux et Montpellier, avec Patrick Collot sur leur banc.

Franck Passi pour sa première sur le banc lilloisPanoramic

Parce que Nantes et Lorient sont en grande forme

Respectivement 8es et 16es de Ligue 1, Nantais et Lorientais s'affrontent ce samedi à la Beaujoire. Deux clubs qui ont changé d'entraîneur en cours de saison, avec réussite. Déjà assurés de jouer en Ligue 1 la saison prochaine, les Canaris n'ont plus grand-chose à espérer en cette fin de saison, à l'inverse des Merlus, en pleine "Lorientada" et sortis de la zone rouge après leur belle victoire 5-1 face à Metz le week-end passé. Sur les cinq dernières journées, Nantes et Lorient ont pris respectivement 8 et 12 points. Ce qui nous promet un beau duel entre deux équipes en pleine confiance.

Waris (Lorient), buteur face à MetzGetty Images

Parce qu'on entendra tout à Fos-sur-Mer

Personne n'aime regarder un match de football sans ambiance, sans supporters, sans bruit. Nous non plus. Pourtant, après les incidents de Bastia-Lyon, les Corses ont été contraints de jouer sur terrain neutre et à huis clos ce match de la 35e journée face au Stade Rennais, une équipe peu chatoyante dans le jeu cette saison et qui, hasard du calendrier, a joué le week-end dernier à Geoffroy-Guichard, à huis clos, déjà. La rencontre se disputera cette fois sur la pelouse du stade Parsemain de Fos-sur-Mer, où évolue habituellement Istres, pensionnaire de septième division. Avant le match, Christian Gourcuff s'est inquiété de la qualité de la pelouse. De quoi laisser présager un match de bourrins ? Les matches à huis clos ont en tout cas cet avantage de nous permettre d'entendre les consignes des entraîneurs, les décisions arbitrales et les échanges entre joueurs. C'est généralement toujours très savoureux et poétique.

Parce que le derby lorrain vaudra très cher

Corrigé à Lorient le week-end dernier, le FC Metz reçoit son voisin lorrain de Nancy dans un derby qui sent bon le maintien. En effet, quatre points séparent seulement les Messins, 15es, des Nancéiens, 19es. Autant vous dire que l'équipe qui perdra réalisera une très mauvaise opération. Ajoutez à cela la rivalité locale et le fait que Metz n'ait plus gagné contre Nancy dans l'élite depuis 1997 et vous obtenez un match couperet normalement fort en émotions.