Malgré les sollicitations, Verratti et Marquinhos se voient rester au PSG

Leur jeunesse et leur talent en font des joueurs très courtisés, encore plus cette année après l'élimination de leur club en huitième de finale de la Ligue des champions et la perte, quasiment officielle, de leur titre de champion de France. Mais à respectivement 24 et 23 ans, Marco Verratti et Marquinhos semblent se plaire à Paris et n'ont visiblement pas l'intention de plier bagages. C'est en tout cas ce qu'il ressort de leurs interviews de dimanche soir, après le succès 5-0 du PSG en terre stéphanoise.

Marquinhos : "Je serai à Paris la saison prochaine, c'est sûr à 100%"

Interrogé au micro de Canal + après la rencontre, Marquinhos s'est en effet montré très affirmatif concernant son avenir, lui qui est notamment annoncé avec insistance en Italie, où l'Inter Milan rêve de le recruter, et en Angleterre, du côté de Manchester United : "Si je serai à Paris la saison prochaine ? Oui, oui, tranquille. C'est sûr à 100%", a assuré le défenseur brésilien, avant d'en dire plus en zone mixte : "Je suis bien à Paris. J’ai encore deux ans de contrat, je suis tranquille. Je sens qu’il y a l’envie de la part de mon président, de mon coach, qui gèrent cela. C’est très important pour un joueur de se sentir bien dans l’équipe. Moi, j’ai envie de rester ici. Je suis bien ici, avec les ambitions du projet. J’ai envie de rester."

Un message clair et limpide à l'heure où les négociations concernant sa prolongation de contrat traînent en longueur depuis plusieurs mois maintenant.

Verratti : "J'ai encore quatre ans de contrat"

Annoncé un peu partout en Europe à chaque mercato, Marco Verratti dispose lui d'un contrat jusqu'en 2021 au PSG. Mais son agent s'exprime régulièrement dans la presse pour mettre la pression sur les dirigeants parisiens et faire passer le message que son poulain veut gagner la Ligue des champions (et aussi un peu plus d'argent).

Interrogé sur le sujet, Verratti a assuré lui aussi qu'il serait encore à Paris la saison prochaine : "Oui, j'ai encore quatre ans de contrat ici et on va le respecter", a-t-il confié en zone mixte, sans nier pour autant les sollicitations dont il fait l'objet : "Le football, c’est aussi cela, il y a d’autres équipes. Mais j’ai un contrat avec le Paris Saint-Germain. Je suis bien ici, je joue dans un grand club, c’est bien comme ça."

Si le mercato d'été sera très long, Verratti et Marquinhos ont en tout cas le mérite de s'être clairement exprimé sur le sujet de leur avenir. Le directeur du football du PSG, Patrick Kluivert, a lui confirmé après le match face à l'ASSE que son club discutait prolongation avec plusieurs joueurs, dont Marco Verratti, qui pourrait bien signer cet été sa cinquième prolongation en cinq ans au PSG.