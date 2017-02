Marco Verratti et Kevin Trapp de retour dans le groupe du PSG pour affronter Bordeaux

Touché au mollet gauche le vendredi 27 janvier dernier à l'entraînement du PSG, Marco Verratti avait raté le choc deux jours plus tard face à l'AS Monaco (1-1). Forfait également contre Rennes en Coupe de France, puis Dijon et Lille en Ligue 1, le milieu de terrain italien a effectué son retour hier à l'entraînement et sera bien présent ce vendredi face à Bordeaux (20h45), en ouverture de la 25e journée de Ligue 1.

Présent en conférence de presse ce jeudi, Unai Emery a confirmé la nouvelle : "Verratti est dans le groupe. Si tout va bien, il est prêt pour demain. Il a la possibilité de commencer ou de rentrer. On va attendre l’après-midi, la nuit, la matinée de demain. On verra avec le docteur pour prendre la meilleure décision pour lui et l’équipe" a confié le coach espagnol, qui a aussi annoncé le retour dans le groupe du gardien allemand Kevin Trapp, touché face à Monaco, sans dévoiler s'il serait titulaire ou non en Gironde.

A la veille d'affronter Bordeaux mais surtout à cinq jours de défier le FC Barcelone en huitième de finale aller de Ligue des Champions, le PSG enregistre également le retour de Thomas Meunier. Javier Pastore s'est lui entraîné en solitaire ce matin tandis que Giovanni Lo Celso et Grzegorz Krychowiak ne seront pas du voyage à Bordeaux..