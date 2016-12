Marseille : en rééducation en Angleterre, Diaby est attendu mi-janvier

De nouveau opéré en octobre et actuellement en rééducation en Angleterre, le milieu international de l'OM Abou Diaby est attendu au club "à la mi-janvier", a annoncé mardi l'entraîneur marseillais Rudi Garcia.

"Il va revenir chez nous à la mi-janvier. Ensuite, il faudra voir quand il pourra être apte. Mais cela va prendre du temps", a déclaré Rudi Garcia à propos de son milieu de terrain, victime d'une nouvelle blessure à la cheville lors de son dernier match avec l'OM à Guingamp, le 21 août. En neuf saisons à Arsenal, le joueur était passé 42 fois par les cases infirmerie ou chirurgie: venu se relancer à Marseille, Abou Diaby, surnommé l'homme de verre par la presse anglaise, avait de nouveau été opéré, à Londres en octobre.

Vidéo - Garcia : "Diaby reviendra mi-janvier" 00:52

Seulement six matches avec l'OM

Peu après son arrivée en provenance d'Auxerre chez les Gunners d'Arsène Wenger en 2006, ce grand espoir du football français s'était fracturé une cheville. Avait suivi une longue litanie de pépins, allant de la fracture musculaire à la commotion cérébrale, en passant par la déchirure abdominale. Au cours de ces deux ultimes années avec Arsenal, il n'avait disputé que deux rencontres, toutes compétitions confondues... Entre son dernier match de compétition avec les Gunners le 23 septembre 2014, en Coupe de la Ligue face à Southampton, et son retour à la compétition avec Marseille le 18 mars 2016, il s'était écoulé un an et demi de convalescence et de remise en forme.

Sous le maillot de l'OM, il n'a disputé que six matches : quatre (trois en L1 et un en Coupe de France) la saison dernière et deux cette saison en L1. Considéré comme l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération, le milieu relayeur aurait dû être la plaque tournante du jeu des Bleus sous l'ère Laurent Blanc (2010-12). Mais son corps en a décidé autrement et son bilan en sélection est famélique: 16 sélections, 1 but.