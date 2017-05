Marseille: Grosse béquille pour Thauvin

Thauvin a pris un coup lors d'un contact avec Mario Balotelli et a été remplacé par Rémy Cabella, mais n'est "pas inquiet", a-t-il dit après le match. "Il y a faute sur Flo Thauvin, ou alors il s'est blessé tout seul", a pesté Garcia après le match. "C'est une grosse béquille, on va tout faire pour le remettre sur pied."

"C'est frustrant, c'est un bon match à jouer. Quand on prend un coup, il vaut mieux laisser entrer un partenaire qui sera à 100%", a expliqué Thauvin quelques minutes plus tard sur Canal+. Florian Thauvin est l'homme en forme du côté de l'OM avec 15 buts et 8 passes décisives en championnat cette saison.