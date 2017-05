Marseille passe à la phase 3 du projet "OM Champion" et promet un mercat mouvementé

Ici Marseille, le troisième étage de la fusée OM vient de se détacher et passe en orbite Europa League. La suite du programme prévoit de nombreuses négociations commerciales (loyer du stade, abonnements, centre d'entraînement) et un mercato galactique. Le président Jacques-Henri Eyraud, pilote de l'Américain Frank McCourt, a réussi ses sept premiers mois, mais il reste du chemin à parcourir. L'Olympique de Marseille doit déjà se renforcer sur le marché des transferts.

En privé, le propriétaire US regrette d'avoir évoqué une somme fixe, 200 millions d'euros sur quatre ans, pour acheter des joueurs. Ce n'est pas bon d'annoncer des chiffres dans le business. Il pourrait dépenser plus, ou moins, cela dépendra des opportunités. L'OM cherche prioritairement un gardien, un défenseur central et un attaquant. Le buteur de l'équipe de France Olivier Giroud, qui a perdu sa place de titulaire à Arsenal, a été approché, et l'OM pourrait aussi sonder Kevin Gameiro (Atletico Madrid).

En défense, l'OM a pensé à un autre "Gunner", Laurent Koscielny, mais ce dernier a répondu sur la chaîne SFR qu'"il n'y a rien de concret", mais que "ça peut être une envie de revenir en France", notamment pour "des choix de vie, hors foot, importants pour la suite de (sa) carrière". Ce qui sous-entend qu'il accepterait un salaire inférieur aux émoluments Premier League.

Gomis restera-t-il?

Marseille pense aussi à Aymen Abdennour (Valence) ou Kurt Zouma (Chelsea), en prêt, qui connaissent tous deux la L1 pour avoir joué à Toulouse et Monaco pour le Tunisien, à Saint-Étienne, son club formateur, pour l'international français. Enfin le rapatriement dans les buts de Steve Mandanda, après son année malheureuse à Crystal Palace, est toujours dans les tuyaux.

Il y a moins d'urgence au milieu, où l'OM est bien armé, avec l'émergence de Maxime Lopez, l'affirmation de Morgan Sanson, arrivé cet hiver de Montpellier, et l'excellente saison de William Vainqueur. Ce dernier étant prêté par l'AS Rome, les deux clubs doivent trouver un accord. Bafétimbi Gomis est dans le même cas, sans option d'achat, mais il n'a pas du tout envie de retourner à Swansea où il estime avoir passé "deux années sabbatiques".

Bafétimbi Gomis (OM), buteur contre Nice.Getty Images

L'entraîneur Rudi Garcia s'est plusieurs fois déclaré en faveur du maintien de Vainqueur et "Bafé". Le premier a fait part de son envie de rester, mais le marché des transferts est toujours volatil. Gomis, qui vient de vivre sa meilleure saison sur le plan statistique (20 buts en L1) pourrait vouloir signer un dernier gros contrat, comme il l'a laissé entendre samedi soir.

De son côté le directeur sportif Andoni Zubizarreta prospecte pour dénicher des renforts. Mais Marseille ne va pas forcément tout chambouler. Rod Fanni militait dans L'Équipe pour ne pas repartir de zéro alors qu'un groupe vient de naître, mais plutôt de le renforcer. Si le mercato est le nerf de la guerre, Eyraud aura bien d'autres fers au feu. Il faudra négocier le loyer de l'Orange Vélodrome, actuellement de 4M d'euros par an, avec la mairie. La Ville rêve de le doubler, et la négociation pourrait être âpre.

La campagne d'abonnements commence lundi

Toujours au stade, la nouvelle direction planche sur une augmentation des abonnements pour gonfler son budget. La campagne de réabonnement commence lundi, celle des nouveaux abonnements le 6 juin. "Nous devons nous assurer que nous conservons beaucoup de billets à des prix accessibles pour les fans de Marseille", avait expliqué McCourt à l'AFP, signifiant qu'il ne toucherait pas, ou légèrement, aux prix en virages, parmi les plus bas pour un club de ce niveau européen (190 euros l'abonnement). L'homme d'affaires US envisage plutôt de développer des loges de luxe, mais le marché d'une ville populaire comme Marseille n'est pas extensible à l'infini.

Plus largement côté structure, l'OM doit résoudre le problème posé par La Commanderie. Le centre d'entraînement est trop étroit, de l'avis de Rudi Garcia comme de "Zubi", qui vient du FC Barcelone, où toutes les équipes, des minimes aux pros, vivent au même endroit. L'OM envisage de déménager dans la métropole, mais pas dans l'immédiat, et procède à de petits aménagements. Enfin Eyraud pourrait pendant l'été approfondir les changements dans l'organigramme du club, mais ce mercato là sera plus discret.