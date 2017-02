Marseille rechute à Metz (1-0)

L'OM redescend sur terre de manière brutale ! Alors qu'ils avaient l'occasion de profiter du derby entre Saint-Etienne et Lyon dimanche, les Olympiens ont chuté sur la pelouse de Metz suite à un match bien terne ponctué par un chef d'œuvre de Yann Jouffre sur coup franc. L'entrée en jeu de Payet n'a pas apporté grand-chose et c'est Metz qui fait la bonne opération en sortant provisoirement de la zone rouge.

Didillon sauve Metz

Trois jours après son marathon face à Lyon, l'OM de Garcia se présentait sans Gomis et sans Vainqueur au milieu de terrain. La victoire face aux Lyonnais était sans doute encore fraîche dans la tête de Doria qui n'était pas très loin d'ouvrir le score sur un centre en retrait de Sakai (12e). Marseille débutait bien la partie face à un Metz trop timide et Bouna Sarr en profitait pour percer la défense adverse.

Didillon remportait le face à face (16e). Deux situations chaudes qui ne devaient pas cacher les manques olympiens. Face à un Metz insipide jusqu'à la demi-heure de jeu, l'OM paraissait beaucoup moins enthousiasmant que mardi face à Lyon (2-1) ou le week-end dernier contre Montpellier (5-1). Et pourtant, Thauvin aurait pu donner l'avantage aux siens mais lui aussi butait sur Didillon (26e). En face, Metz attendait la toute fin de période pour se montrer et aurait pu bénéficier d'un penalty sur une charge de Sertic, pour son premier match avec l'OM, sur N'guette.

Jouffre crucifie l'OM

La seconde période commençait comme la première avait fini pour les Olympiens : mal. L'action la plus spectaculaire était sans doute l'entrée en jeu de Dimitri Payet (54e) pour son retour en Ligue 1 plus de 600 jours après son dernier match. Le meneur de jeu français se mettait en évidence dix minutes plus tard sur une frappe trop enlevée (66e).

Pour le reste, l'OM restait pauvre dans le jeu et s'en remettait aux coups de pied arrêtés. A l'heure de jeu, Gomis pensait ouvrir le score mais il était logiquement signalé hors-jeu. Metz ne tentait plus grand-chose malgré l'apparition d'Erding. Une perte de balle de Lopez au milieu offrait pourtant au Turc une occasion en or mais Pelé remportait le duel à dix minutes de la fin.

En confiance Metz faisait mouche sur sa seconde situation chaude en quelques minutes. Excentré sur la droite, Jouffre envoyait son coup franc dans le petit filet opposé et profitait d'une erreur de placement de Pelé (82e). Plus rien n'était marqué et l'OM ne se procurait pas une seule occasion jusqu'au coup de sifflet final. Ils étaient arrivés à Metz avec des certitudes, ils en repartent avec de nouveaux doutes.