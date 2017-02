Marseille s'incline à Nantes (3-2)

Et l’OM s'est tiré une nouvelle balle dans le pied. Alors que la lutte pour l’Europe est plus acharnée que jamais, que Lyon et Bordeaux ont perdu et que Saint-Etienne a gagné… Mais Nantes avait sans doute plus envie de remporter ce match et de se donner de l’air dans le bas du classement. C’était criant avant la pause et même un Bafé Gomis en feu, sorti sur blessure ce qui pourrait poser des maux de tête à Rudi Garcia, n’a pas suffi.

Ce Nantes-Marseille, c’est avant tout une histoire d’absences pour les Olympiens. Celle de Lassana Diarra dont l’avenir s’écrit de plus en plus loin de la cité phocéenne. Celle de la défense aussi. Pendant toute la première période, et particulièrement pendant les vingt premières minutes, les Nantais ont mis le quatuor Sakai-Fanni-Rolando-Evra au supplice.

A la 11e minute, Pelé a retardé l’échéance en s’interposant de manière brillante sur une reprise de Sala au point de penalty mais sur le corner qui suivait, il devait s’incliner sur un cafouillage profitable à Diego Carlos (12e). Huit minutes plus tard, l’arrière-garde olympienne buvait le calice jusqu’à la lie avec un Stepinski qui se permettait de contrôler de la poitrine dans la surface, de se retourner, de se lever le ballon et de tromper Pelé, le tout entouré de Rolando, Fanni et Evra (20e). Toujours avant la demi-heure de jeu, le portier olympien était encore laissé à l’abandon et devait s’employer pour repousser une tête de Stepinski à bout portant (28e).

La blessure de Gomis préjudiciable

Tout ceci était de trop pour Rudi Garcia qui décidait de sacrifier un Cabella pas assez précis et un Lopez trop tendre pour faire entrer Thauvin et Zambo Anguissa (29e). Deux changements qui n’avaient pas vraiment l’effet escompté puisque Marseille ne se créait aucune occasion avant la pause. Après 45 minutes, Sergio Conceicao pouvait être fier de son plan : Nantes avait étouffé un OM aux visages si différents à domicile et à l’extérieur.

Diedo Carlos et LimaPanoramic

Deux visages, c’est aussi ce que propose Marseille avec ou sans Bafé Gomis. La première preuve, c’était cette réduction du score de l’attaquant marseillais sur un centre en retrait de Sakai (49e). Un but qui était suivi, 50 secondes plus tard, d'un nouveau but nantais par Thomasson qui profitait une nouvelle fois d’une défense fantôme (50e) pour couper au premier poteau un centre de Dubois. La deuxième preuve survenait à l’heure de jeu quand Gomis inscrivait de la tête son 16e but de la saison, record personnel en Ligue 1 égalé, sur un bon centre de Sanson (61e).

La dernière preuve était la sortie sur blessure au genou du meilleur buteur phocéen (66e). Elle sonnait en fait le glas des ambitions olympiennes de revenir au score, malgré la possession, malgré Thauvin, malgré un Payet encore sur courant alternatif, malgré une équipe entreprenante. A l’extérieur, l’OM de Rudi Garcia est sans génie et n’a pas su profiter de la baisse physique d’un FC Nantes épuisé dans les dix dernières minutes. Las, Marseille laisse filer les trois points et Saint-Etienne et repart de Nantes, où le sourire est revenu, avec une crainte : celle de devoir se passer de Bafé Gomis pendant plusieurs semaines.