Marseille: Thauvin sort sur blessure face à Nice

Le milieu offensif de Marseille Florian Thauvin est sorti sur blessure dès la 17e minute pendant le match contre Nice dimanche soir, comptant pour la 36e journée de Ligue 1.

Thauvin a pris un coup lors d'un contact avec Mario Balotelli et a été remplacé par Rémy Cabella. "C'est frustrant, c'est un bon match à jouer. Quand on prend un coup, il vaut mieux laisser entrer un partenaire qui sera à 100%", a-t-il expliqué quelques minutes plus tard sur Canal+.

Florian Thauvin est l'homme en forme du côté de l'OM avec 15 buts et 8 passes décisives en championnat cette saison.

En cas de victoire face à Nice (3e), l'OM grimperait à la cinquième place du classement.